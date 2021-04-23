Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 değer kaybederek 439,04 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 düşerek 15.279,62 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 6.257,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 24.386,09 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yerinde seyrederek 6.938,56 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.57 itibarıyla yüzde 0,57'lik artışla 1,208 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, çok sayıda ülkedeki yeni Kovid-19 vakalarında artışı ve aşılamadaki tedarik sorunlarını olumsuz karşıladı.

IHS Markit tarafından bugün açıklanan verilere göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da martta 57,3 puan olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 56 puana indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri, Kovid-19 salgını nedeniyle AB ülkelerinde bütçe açığı ve kamu borcunun hızla yükseldiğini ortaya koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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