Avrupa Borsaları Günü Yükselişle Kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ikili ticaret müzakerelerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artarak 383,56 puandan kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,65 artarak 20.741,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 12.394,52 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19'luk artışla 7.577,49 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24'lük yükselişle 5.432,50 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20: 05 itibariyle yüzde 0,75'lik yükselişle 1,1623 seviyelerinde işlem görüyor.