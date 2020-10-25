"Avrupa Birliği ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi" tamamlandı
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"Avrupa Birliği ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi" tamamlandı

25.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:12

Avrupa Birliği (AB) ile aday ülkeler arasında sosyal ve kültürel iletişimi geliştirmeyi amaçlayan Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın beşinci dönemi kapsamında hibe almaya hak kazanan AB ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi tamamlandı.

Avrupa Birliği (AB) ile aday ülkeler arasında sosyal ve kültürel iletişimi geliştirmeyi amaçlayan Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın beşinci dönemi kapsamında hibe almaya hak kazanan AB ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi tamamlandı.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliğinden (SETBİR) yapılan açıklamaya göre, proje ortağı İspanya'dan Valensiya Bölgesel Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA) olan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütüldü.

Çiftlikte ve taşıma sırasında hayvan refahının sağlanması konulu projenin genel amacı; çiftçiler, hayvan sahipleri, nakil aracı sürücüleri, dinlenme yerleri ve sınır kontrol noktalarındaki görevlilerce yaygın olarak yapılan yanlış uygulamaların düzeltilmesi ve doğru uygulamaların öğretilip, benimsetilmesi yoluyla hayvan refahının artırılması olarak belirlendi.

Proje kapsamında, hedef grubun hayvan refahı konusundaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve hayvan refahının düzenlemeler doğrultusunda standart bir uygulama haline getirilmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalar yapıldı.

"Hayvan refahı layıkıyla uygulanırsa sütün ve etin kalitesi artar"

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, online gerçekleştirilen kapanış toplantısındaki konuşmasında, hayvancılığın gelişmesinde önemli basamaklardan olan hayvan refahını layıkıyla uygulayan bir üreticinin hayvanından elde ettiği sütün ve etin kalitesinin de artacağını belirtti.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tezel, şunları kaydetti:

"Bu projenin en büyük çıktısı, çiftlikte ve nakil esnasında hayvan refahına yönelik anlaşılır, kullanımı kolay rehberlerin ve bilgi notlarının hazırlanmış olmasıdır. Bu rehberler, çiftçilerimiz, hayvan sahiplerimiz, sınır kontrol noktalarında çalışan personelimiz ve taşıma elemanlarımızın her zaman başvurabilecekleri basit, anlaşılması kolay rehberlerdir. Projemizin en büyük ikinci çıktısı ise çiftçilere, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine ve tüm veteriner sınır kontrol noktalarına yönelik yaptığımız eğitim faaliyetleri olmuştur. Bu eğitim faaliyetleri, hayvan refahı uygulamaları, bunların hayvan ve hayvansal ürün kalitesi üzerindeki etkilerine yönelik farkındalık yaratmak açısından çok değerlidir."

AB ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık Projesi'ne ilişkin tüm bilgiler, toplantı notları, eğitimlerde gerçekleştirilen sunumlar ve hazırlanan rehberlere "www.hayvanrefahiprojesi.org" adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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