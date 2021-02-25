Avro Bölgesi'nde para arzı arttı

Avro Bölgesi'nde en geniş tanımlı para arzı M3, ocak ayında yüzde 12,5'e çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ocak ayına ilişkin parasal istatistikleri yayımladı.

Buna göre, dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatları içeren M1 para arzı aralık ayındaki yüzde 15,6 seviyesinden ocak ayında yüzde 16,4'e yükseldi.

M3 para arzı da aralık ayındaki yüzde 12,4 seviyesinden ocak ayında yüzde 12,5'e ulaştı.

Tüketici kredileri yıllık büyüme oranı ise ocak ayında yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, aralık ayında yüzde 7,1 aratan finansal olmayan kuruluşların kredileri ocak ayında yüzde 7 oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kredi akışını desteklemek üzere kapsamlı acil durum önlemleri alan ECB, Avro Bölgesi üyelerine daha fazla likidite sağlamak için toplam 1 trilyon 850 milyar avro değerindeki tahvil alım programı olan "Pandemi Acil Satın Alma Programı"nı başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker