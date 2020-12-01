Avro Bölgesi kurtarma fonunu reform edecek
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Avro Bölgesi kurtarma fonunu reform edecek

01.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 00:20
Avro Bölgesi kurtarma fonunu reform edecek

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Avro Bölgesi'nin kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması'nı (ESM) reform edeceklerini söyledi.

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Avro Bölgesi'nin kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması'nı (ESM) reform edeceklerini söyledi.

Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Avro Grubu toplantısında üye ülkelerin ESM reformuna onay verilmesi konusunda uzlaştıklarını belirten Donohoe, yeni anlaşmanın ocak ayında imzalanacağını ifade etti.

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Donohoe, yapılacak değişikliklerle finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan ESM'nin rolünü güçlendireceklerini anlattı.

ESM'nin 2022 yılından itibaren avro bölgesindeki banka ve kredi kurumlarının zor durumlardan kurtarılması veya tasfiyesi için kullanılmak üzere kurulan Tek Çözüm Fonu'na (SRF) destek sağlayacak son kredi mercii olarak görev yapacağını belirten Donohoe, söz konusu değişikliklerin, Avro Bölgesini krizlere karşı daha dayanıklı hale getireceğini ifade etti.

ESM hakkında

Üye ülkelere 500 milyar avro borç verme kapasitesi bulunan ESM, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için 2012 yılında kurulmuştu.

ESM kredilerinde, üye ülkelerden kurtarma programı çerçevesinde ekonomik ve finansal sektörlerine yönelik çeşitli tedbirler almaları ve yasal mevzuatları tamamlamaları talep ediliyor.

Tedbirler, Troyka olarak adlandırılan AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sıkı biçimde denetleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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