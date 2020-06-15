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AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor

İş ve sosyal yaşamın vazgeçilmez alanlarından alışveriş merkezleri, salgının ardından yürütülen normalleşme adımlarına hızlı adapte oldu. Haziran ayı ile birlikte faaliyete geçen alışveriş merkezlerinde, sağlık önlemleri ve kuralları ile birlikte yepyeni uygulamalar devreye girecek. İşte 6 maddede AVM'lerin yeni dönem uygulamaları.

15.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:55

11 Mayıs itibarıyla yeniden faaliyetlerine başlayan AVM'ler için yeni uygulamalar geliyor. Alınacak tedbirlerle sağlık ve güvenli alışveriş ön planda tutulacak. Gerek AVM yönetimleri ve gerekse kendi iş alanlarından sorumlu perakende markalarının ortak yaklaşımı güvenli alışverişte kritik işbirliğini oluşturacak. Peki, AVM'leri yeni dönemde neler bekliyor? İşte 6 maddede AVM'lerdeki yeni dönem uygulamaları.

1- MASKESİZ GİRİLMEYECEK, SOSYAL MESAFE KORUNACAK

Koronavirüs önlemleri kapsamında alt yapı ve fiziki koşullarını yeniden dizayn eden AVM'ler, güvenli yaya giriş bölgeleri, mağaza ve asansör girişlerinde en az 1 metre aralıklarla bekleme ve geçiş için yerde işaretlemeler yaptı. AVM girişinden itibaren maske kullanımını zorunluluk haline getiren AVM'ler, girişlerde temassız ateş ölçüm cihazları ile ateş ölçümü yapacak. Vücut ısısı 38 derece ve yukarı olanların AVM'ye girişlerine izin verilmeyecek.

2- TEMAS SIKLIĞI YÜKSEK ALANLAR SAAT BAŞI DEZENFEKTE EDİLECEK

Salgın ile birlikte hijyen kurallarına uyum en üst seviyeye çıktı. Alınan önlemler kapsamında AVM'ler özellikle yürüyen merdiven, kapı kolları, ATM gibi temas sıklığı muhtemel alanlardaki hijyen önlemlerini artırırken, söz konusu alanlar saat başı dezenfekte edilecek. En çok temasa maruz kalan bölgelerden biri olan tuvaletleri ise AVM'ler, temas sıklığını azaltmak için WC gruplarında sensörlü ve anti-bakteriyel ürün kullanımına geçti.

3- KABİNDE 10 DAKİKADAN FAZLA KALINMAYACAK

Koronavirüs, AVM'lerin yanı sıra AVM bünyesindeki mağaza ve iş yerlerinde bir dönüşüme neden oldu. Sosyal temasın önüne geçmek adına belli sayıda müşterinin alınacağı iş yerlerinin girişinde ve kasalarda el antiseptiği bulundurulacak ve doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecek. Bekleyecek müşterilerin arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesi yapılırken, özellikle temasın yoğun olduğu kabinler 10 dakikadan fazla kullanılmayacak.

4- KAPALI ALANLARIN HAVALARI ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Kapalı alanlarda temiz hava sirkülasyonun büyük önem taşıdığı pandemi sürecinde AVM'ler, mevcut havalandırma sistemlerini en iyi performansı sunacak şekilde tekrardan dizayn etti. Hava kalitesini üst seviye çıkarmak için AVM'ler, mevcut klima sistemlerine ultraviyole ışık teknolojini uygulamaya başladı. Bunun yanı sıra mevcut fitleri de F5-F7 gibi mikrop ve virüslere karşı yüksek koruma performansı sunan filtrelerle yenileyen AVM'ler, çalışan ve ziyaretçilerine temiz ve sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor.

5- TEKNOLOJİ VE DİJİTALLEŞMENİN ÖNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Salgın yaşam tarzının yanı sıra alışveriş ve ödeme alışkanlarında da köklü değişim getirdi. Alınan önlemler kapsamında nakit kullanımı azalırken, banka ve kredi kartlarında temassız ödeme ciddi bir artış kaydetti. BKM verilerine göre temassız işlem adedi mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında arttı. Pandemi süreciyle insanların ödeme alışkanlarında yaşanan bu değişimin AVM'leri de bu yönde bir dönüşüme tabi tutması bekleniyor.

6- KİRALAR VE ORTAK GİDERLERDE YENİ UYGULAMALAR DEVREYE GİRECEK

Tüketiciyi ilgilendirmese de kira ve ortak gider alışveriş merkezlerinin ana gündem maddelerinden. Belki de ilk günden itibaren hatta… Son dönemde de özellikle döviz kurlarındaki yükseliş ile birlikte kira ve ortak gider gündemi sancılı bir tartışmanın da odağı oldu. Kapalı dönemde kiraların işletilmediği AVM'lerde Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yönelik indirimli tarifeler devreye sokuldu. Yılbaşına kadar kolaylık sağlanan AVM'ler bulunuyor. Sabit kiradan, ciro bazlı kiraya eğilim de artıyor. (Dünya)

AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor

Ekonomi Manşet

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