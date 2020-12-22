Avcılardan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep'te hayata tutunuyor
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Avcılardan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep'te hayata tutunuyor

22.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:27

- Avcılardan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep'te hayata tutunuyor Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu özelliğinin yanı sıra bölgenin de en önemli kurtarma merkezlerinden...

- Avcılardan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep'te hayata tutunuyor

GAZİANTEP - Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu özelliğinin yanı sıra bölgenin de en önemli kurtarma merkezlerinden biri haline geldi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 2020 yılı içinde doğada yaralanan yabani hayvanların yanı sıra ülkeye kaçak yollarla sokulan ve aralarında nesli tükenme tehlikesinde de olan hayvanların da bulunduğu 350 hayvan misafir etti.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinin bölge adına kurtarma merkezi olarak ta görev yaptığını belirtti.

Özsöyler, doğada bulunan hayvanların tedavisinin uzman ekipler tarafından yapıldığını ifade ederek, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kurulduğundan beri kurtarma merkezi olarak ta görev yapmakta. Özellikle yaban hayvanlarını doğada avcılar tarafında vurulan veya uçarken, kaçarken zarar görmüş hayvanları buraya getiriyorlar. Biz burada onların bakım ve tedavilerini üstleniyoruz. Özellikle ayak, kanat ve gaga kırıkları gibi vakalar geliyor tedavilerin ardından eğer hayvanlar doğa da yaşamını devam ettirecekler ise tekrar doğaya bırakıyoruz" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile koordineli olarak çalıştıklarını kaydeden Özsöyler, "Onlardan da sürekli olarak karaca ve geyik türlerinden geliyor. Bunları da uzman ekipleri tarafından tedavisini yaparak doğaya salıyoruz ama eğer hayvanlar doğaya tekrar uyum sağlayamayacak gibiyse bakımlarını ölünceye kadar bakımlarını biz üsteleniyoruz" ifadelerini kullandı.

2020 yılında yaklaşık olarak 350 hayvanı tedavi ederek bakımlarını yaptıklarını ifade eden Özsöyler, "Yoğunlukla kartal, şahin, leylek, yavrukurt, ayı, kediler, yılanlar, kaplumbağalar ve kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenilen maymunların tedavilerini bakımlarını üsteleniyoruz" diye konuştu.

Özsöyler, son olarak ise Hayvanat Bahçesi bünyesinde 350 türden 7 bin 800 hayvana ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, bunların hepsinin doğal ortamına uygun barınaklarında mutlu bir şekilde yaşadıklarını kaydetti.

Avcılardan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep'te hayata tutunuyor
Avcılardan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep'te hayata tutunuyor
Avcılardan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep'te hayata tutunuyor
Avcılardan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep'te hayata tutunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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