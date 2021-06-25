Avatar: Frontiers of Pandora hakkında bilmeniz gereken 5 detay!

Avatar: Frontiers of Pandora, James Cameron'ın gişe rekorları kıran filminin dünyasında geçiyor. Ubisoft'un yeni oyunu Avatar: Frontiers of Pandora ne zaman piyasaya çıkacak? Avatar: Frontiers of Pandora tanıtım videosu!

Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiriciliğini Massive Entertainment'ın yaptığı yeni gelecek Avatar oyununda bilinmesi gereken 5 bilgiyi sizler için derledik...

Oyunun geliştirici Massive Entertainment, oyunun temel dayanağı ve kullanılan motoru gibi önemli bilgileri yayınladı.

AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 5 DETAY

GELİŞTİRİCİLER

Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora'nın üzerinde son derece titiz bir şekilde çalıştıklarını dile getiriyor. Bilindiği üzere Ubisoft, 2009 yılında James Cameron's Avatar: The Game oyununu piyasaya sürmüştü. Birçok oyunsever tarafından eleştiri yağmuruna tututan oyun, aradan geçen yıllarda ders almış olsa gerek.

Ancak, bu sefer Ubisoft oyunun geliştiriciliğini değil yayıncılığını üstleniyor. Massive Entertainment'ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı oyun için beklentiler oldukça yüksek.

KÖTÜLER

Avatar'ın ilk oyununu çok fazla detaylandırılmadığından, oyunda çok fazla kötü adama rastlamak bir hayli zordu. Bu da oyuncuların oyun içinde keyif almalarını engelleyen en önemli etken olarak görüldü.

Avatar: Frontiers of Pandora'da ise istilacı askeri grup ve oyuncuların karşı karşıya kalacağı kilit düşmanlar olacak. Ayrıca bu düşmanlar, son teknoloji ekipmanları, korkunç makinelere ve ölümcül silahlara sahip olacaklar.

BİRİNCİ ŞAHIS OYUNU

İlk Avatar oyunu üçüncü şahıs bakış açısına sahipti. Avatar: Frontiers of Pandora ise birinci şahıs aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkacak.

Bilindiği üzere birinci şahıs nişancı oyuncuları oyun dünyasında daha çok tutuluyor. Bir diğer nokta ise, oyunun ilerde VR özelliği geleceği düşünülürse oyuncular harika bir oyun deneyiminden yararlanabilir.

YAYIN TARİHİ

Avatar: Frontiers of Pandora; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Stadia ve Luna çıkış yapacak. Net bir yayın tarihi henüz açıklanmasa da, oyunun 2022'de çıkış yapacağı biliniyor.

Oyunun yayınlanan ilk görsellerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

TANITIM VİDEOSU

Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora oyunun tanıtım videosunu yayınlarken büyük bir giriş yapması gerektiğinin farkındaydı. Bu nedenle, Frontiers Of Pandora 4K bir fragmanla oyunseverlerin karşısına çıktı.

Fragman, bu evrenin sinematografisine harika bir bakış sunuyor ancak oyun görüntülerine fazla dayanmıyor.