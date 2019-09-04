Muratlıspor, av köpeği karşılığında transfer yaptı

Orhaneli ilçesinde bir futbolcu, Kütahya'da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor'a av köpeği karşılığında transfer oldu.

04.09.2019 13:18
Muratlıspor, av köpeği karşılığında transfer yaptı

Türkiye'nin çeşitli takımlarında hem profesyonel, hem de amatör takımlarda yıllarca futbol oynayan Hasan Uysal, Kütahya'da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor Kulübü'ne transfer oldu. Orhanelili futbolcu bu transfer sayesinde sadece av köpeği aldı.

"CAZİP TEKLİF KARŞISINDA FUTBOLA DÖNMEYE KARAR VERDİM"

Son 10 yıldır kesintisiz Orhanelispor'da mücadele ettiğini ve av merakı yüzünden futbolu bıraktığını dile getiren Hasan Uysal, "Av merakım yüzünden 10 yıldır severek formasını giydiğim Orhanelispor'da futbolu bırakmıştım. Muratlıspor yöneticilerinin cazip teklifi karşısında tekrar futbola dönmeye karar verdim" dedi.

Muratlıspor, av köpeği karşılığında transfer yaptı
Kaynak: İHA
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