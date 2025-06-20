Auckland City futbolcuları ne iş yapıyor, meslekleri ne? Auckland City takım değeri ne kadar?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları T devam ediyor. Benfica ve Auckland City arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 20 Haziran Cuma günü saat 19.00'da futbolseverlerle canlı olarak buluşacak. Peki, Auckland City futbolcuları ne iş yapıyor? Auckland City takım değeri ne kadar?

BENFİCA AUCKLAND CİTY MAÇI NE ZAMAN?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1'de devam ediyor. "Benfica -Auckland City" karşılaşması 20 Haziran, Cuma günü saat 19.00'da canlı yayınla TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

BENFİCA-AUCKLAND CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica ve Auckland City, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupasi maçı, Orlando'da, Inter&Co Stadyumu'nda oynanacak.

AUCKLAND CİTY FUTBOLCULARI NE İŞ YAPIYOR, MESLEKLERİ NE?

Auckland City kadro değeri: 4,58 milyon euro

Auckland City futbolcuları arasında, emlak danışmanı olanlar, yatırım danışmanı ve satış temsilcisi olarak çalışanlar var Auckland City futbolcuları amatör olup bazıları yıllık izin kullanarak şampiyonaya gelmişlerdir.