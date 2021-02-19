ATV Akıncı Canlı izle! 19 Şubat - Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu? ATV yayın akışı!
ATV Akıncı Canlı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu? aynı zamanda merak edilen konular arasında. ATV yayın akışı! Akıncı dizisi hakkında meraklandırdı ve arayışa geçirdi. İşte 19 Şubat Ocak cuma ATV yayın akışını haberimize sıraladık...
ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çarşamba günleri Kuruluş Osman, Perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, Cuma günleri Akıncı, Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster, Pazar günleri ise Hercai ekrana geliyor. Peki 19 Şubat 2021 Çarşamba Akıncı Canlı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu?
Akıncıyeni bölüm ile 19 Şubat Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.
AKINCI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Akıncı bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. ATV Akıncı canlı izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz!
AKINCI OYUNCU KADROSU
Şükrü Özyıldız - Akınc
ıBüşra Develi - Nergis
Yıldıray Şahinler - Cevdet
Tolga Tekin - Orhan
Erkan Bektaş- Kemal
Didem İnselel - Aylin
Sermet Yeşil - Köksal
Müge Boz - Beste
Berrin Arısoy - Meryem
Berrak Hacer Kuş - Hacer
Ayça Erturan - Filiz
Yılmaz Bayraktar - Cüneyt
Atakan Hoşgören - Murat
Serhan Onat - Yağız