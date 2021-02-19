ATV Akıncı Canlı izle! 19 Şubat - Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu? ATV yayın akışı!
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ATV Akıncı Canlı izle! 19 Şubat - Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu? ATV yayın akışı!

19.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:12
ATV Akıncı Canlı izle! 19 Şubat - Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu? ATV yayın akışı!

ATV Akıncı Canlı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu? aynı zamanda merak edilen konular arasında. ATV yayın akışı! Akıncı dizisi hakkında meraklandırdı ve arayışa geçirdi. İşte 19 Şubat Ocak cuma ATV yayın akışını haberimize sıraladık...

ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çarşamba günleri Kuruluş Osman, Perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, Cuma günleri Akıncı, Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster, Pazar günleri ise Hercai ekrana geliyor. Peki 19 Şubat 2021 Çarşamba Akıncı Canlı izle! Akıncı yeni bölüm fragmanında neler oldu?

ATV CANLI AKINCI İZLE!

Akıncıyeni bölüm ile 19 Şubat Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.

AKINCI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akıncı bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. ATV Akıncı canlı izlemek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz!

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Akınc

ıBüşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş- Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

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