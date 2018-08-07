Atso Üyeleri Oda Belgelerini Web Sitesinden Ücretsiz Alabilecek

Aksaray'da Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan oda kayıt belgesi, faaliyet belgesi ve ticari ikametgah, İngilizce oda kayıt, İngilizce faaliyet, ihale tarihli faaliyet, ihale durum, kayıtlı üye onay, sicil kayıt levhası, limited şirketler için ortaklık pay listesi ve meslekten men belgelerini web sitesinde ücretsiz hale getirildi.

Odaya kayıtlı üyelerin en çok dile getirdikleri sıkıntının önüne ATSO Meclisinin aldığı karar doğrultusunda geçirilirken, bugünden itibaren üyeler Web Sitesine odayı arayarak kayıt olmaları durumunda kendileri istedikleri yerden internet ortamından belgelerini alabilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan ATSO Başkanı Göktaş, "Aksaray iş dünyasının öncü kuruluşu olan ticaret ve sanayi odamızın üyelerinin en çok talep ettiği ücretsiz belge verilmesi noktasında yönetim kurulumuz ve meclisimiz bir karar almıştır. Bu karar doğrultusunda odamız üyeleri web sitemizden talep etmeleri durumunda oda kayıt, İngilizce Faaliyet, İhale Tarihli Faaliyet, İhale Durum, Kayıtlı Üye Onay, Sicil Kayıt Levhası ve Meslekten Men Belgelerini ücretsiz alabileceklerdir. Öncelikle bu kararın alınmasın başta Yönetim Kurulu arkadaşlarımız olmak üzere Meclis Başkanımız Fatih Tekin'in Başkanlığında tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Aksaray'ı çok daha iyi yerlere getirebilmek adına çıktığımız yolda ilk olarak açıklamış olduğumuz Gelecek Türkiye'nin Sanayi Kentini Aksaray'da İnşa Ediyoruz vizyonumuzu hayata geçirebilmek için 5 bin üyemizin ve tüm şehrimizin iş dünyasının desteğine ihtiyacımız vardır. Bu anlamda üyelerimizin de taleplerini yerine getirmenin en büyük borç olduğunu biliyor ve yapılan anket uygulamalarında en çok istenilen belge ücretlerinin kaldırılmasını web sitemizden alınması durumunda hayata geçiyoruz. Üyelerimiz Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi ve Ticari İkametgah, İngilizce Oda Kayıt, İngilizce Faaliyet, İhale Tarihli Faaliyet, İhale Durum, Kayıtlı Üye Onay, Sicil Kayıt Levhası ve Meslekten Men Belgelerini artık Odamız web sitesi olan wwww.aksaraytso.org.tr adresinden odamızı arayarak kayıt yaptırmaları durumunda ücretsiz alabilirler. İş Dünyamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AKSARAY