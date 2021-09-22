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ATSO'dan tekstil sektörü için kümelenme hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ATSO'dan tekstil sektörü için kümelenme hamlesi

Üyelerinin rekabet edebilirlik seviyelerini artırmak amacıyla kümelenme faaliyetlerini sürdüren Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, tekstil ve konfeksiyon sektöründe kümelenmenin başlatılması amacıyla "Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ADIYAMAN (İHA) - Üyelerinin rekabet edebilirlik seviyelerini artırmak amacıyla kümelenme faaliyetlerini sürdüren Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, tekstil ve konfeksiyon sektöründe kümelenmenin başlatılması amacıyla "Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Geçmiş yıllarda tekstil sektöründe kümelenmeyi başarmış iller arasında yer alan Adıyaman'da, Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde yeni bir kümelenme modeli başlatılıyor.

ATSO'da düzenlenen toplantıya ATSO Başkanı Mustafa Uslu, destek uzmanı Funda Suran ve tekstil konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren 11 firma temsilcisi katıldı. Proje kapsamında firmalar tekstilde kümelenerek yurt dışına açılıp ihracat yapmaları hedefleniyor. Proje Ticaret Bakanlığı onaylı ve yüzde 75'lik destek ile gerçekleştirilecek.

Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman'ın gelecekte konfeksiyon sektöründe çok iyi bir yere geleceğini belirterek; "Özellikle tekstil ve konfeksiyon alanında 81 il arasında kümelenmeyi başaran iliz. 5084 sayılı teşvik yasası döneminde Adıyaman'da ciddi bir sıçrama dönemi yaşandı. Tekstil sektöründe Adıyaman'ın merkez haline geldiğini söyleyebiliriz. Teşvikte 6. Bölgede yer almamız nedeniyle yatırımda noktasında talep var. Bu daha da artacaktır. Adıyaman'da tekstil ve konfeksiyonda altyapıda iyi durumdayız. Bir yatırımcı yatırım yapacağı zaman 3 tane önemli şey arar. Birincisi yapacağı yatırımla ilgili kalifiye eleman var mı? İkincisi yatırım yapacağı bölgenin huzurlu bir yapısı var mı? Huzur kentiyiz, alt yapımız oldukça mevcut. Üçüncüsü de ulaşımla ilgili bir sıkıntısı var mı? Yatırımcı bu üç faktörü arar. Tekstille ilgili özellikle konfeksiyonda Adıyaman'ın çok iyi bir yere geleceğinin altını çizmek istiyorum. Anadolu'nun tüm illeri artık üretim yeri olacak. ASGEM projemiz var. ASGEM projesi kalifiye eleman noktasında inanılmaz katkı sunacak. 8 milyon TL bedelle gerçekleşen projemizin meyvelerini bugün alıyoruz. Pandemiye rağmen yüzlerce insanı yetiştirip sanayicinin istihdamına sunduk. Adıyaman'da birkaç tane lokomotif sektörümüz var. Bunların başında tekstil geliyor. Konfeksiyon sektörü iyi bir yere gelmiş ama biz hala fason çalışarak ayakta duruyoruz. Kendi markamızla üretim yapmadığımız müddetçe yarışta geri kalırız" dedi.

Uzman Funda Suran, UR-GE destekleriyle ilgili sunum gerçekleştirerek proje hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra şirketlerin kümelenme ekseninde nasıl yurt dışına açılabileceği, bunun için nereden başlamaları gerektiği ve küme çalışmaları kapsamında izlenecek yol haritası hakkında bilgiler verdi. - ADIYAMAN

ATSO'dan tekstil sektörü için kümelenme hamlesi

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