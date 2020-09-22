ATSO'dan "Devlet Destekleri Zirvesi" Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından webinar üzerinden "Devlet Destekleri Zirvesi" düzenlenecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından webinar üzerinden "Devlet Destekleri Zirvesi" düzenlenecek. 10 farklı kurumun desteklerinin anlatılacağı ve 25 Eylül tarihinde düzenlenecek zirveye, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak.

İlki 2017 yılında gerçekleşen ve yapıldığı her yıl üyelerden büyük ilgi gören "Antalya Devlet Destekleri Zirvesi"nin 4'üncüsü bu yıl pandemi nedeniyle webinar üzerinden gerçekleştirilecek.Antalya Devlet Destekleri Zirvesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bundan önceki üç zirvemiz de üyelerimizden yoğun talep gördü. 25 Eylül'de gerçekleştireceğimiz dördüncü zirve pandemi nedeniyle online olarak yapılacak.

Webinar üzerinden yapılacak zirvemize bu yıl Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu da konuk olacak" dedi.

10 kurumun destekleri anlatılacak

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle zirvenin öneminin daha da arttığını kaydeden Davut Çetin, "Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinden ayrılamayan firma temsilcileri, kamu kurumlarının teşviklerinden fazla haberdar olamadılar. Bu zirveyle, doğru bilgiyi ve son gelişmeleri güncel olarak, doğrudan desteği veren kurum yetkilisinin ağzından üyelerimize sunacağız. Katılımcılar tek bir etkinlik ile 10 farklı kurumun sunduğu destekleri öğrenebilecekler. Kurum temsilcilerinin yaptıkları sunumlardan sonra kısa bir soru-cevap seansı da olacak" dedi.

Doğru destek için doğru kaynak

Çetin zirvenin detaylarıyla ilgili de şunları kaydetti: "4'üncüsü düzenlediğimiz bu zirvemizde de KOBİ ve büyük ölçekli işletmeleri, devlet destekleri veren kurumlarla bir araya getireceğiz. Bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve kalkınma ajansımız farklı dönemlerde reel sektöre dönük son derece faydalı teşvik ve destek paketlerini yürürlüğe koyuyorlar. Ancak birçok yatırımcı, girişimci, girişimci adayı açıklanan teşvik ve destekler konusunda bilgi sahibi olmadıkları için bu fırsatlardan yararlanamıyor. ATSO olarak bu nedenle üyelerimizin ve girişimci adaylarının destekler konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilmelerini sağlamak için bu zirveyi düzenliyoruz"

Etkinlikte 10 Kurumun Devlet Destekleri'ni anlatacağını söyleyen Başkan Davut Çetin; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İŞKUR İl Müdürlüğü, KOSGEB, SGK İl Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan temsilcileri yapacakları sunumlarla katılımcılara bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.

Konuya ilgi duyan herkesin toplantıya katılabileceğini kaydeden Başkan Çetin, "Zirve, 25 Eylül tarihinde, 10: 00 – 18: 30 saatleri arasında gerçekleşecek. ATSO internet sayfamızdan toplantının katılım bağlantısına ve program detaylarına ulaşılabiliyor. Arzu eden herkes toplantıya bu linke tıklayarak ücretsiz olarak katılabilecek. İnanıyorum ki; tüm girişimciler ya da girişimci adayları için son derece faydalı bir toplantı olacak. Antalya girişimcilik ekosistemine katkı koyacak bu etkinliğimize konuya ilgi duyan herkesin katılımını bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı