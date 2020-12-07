ATSO Başkanı Demirci, "Faaliyeti durdurulan işletmeler mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ATSO Başkanı Demirci, "Faaliyeti durdurulan işletmeler mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor"

07.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:14
ATSO Başkanı Demirci,

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci COVID-19 önlemleri kapsamında Ardahan genelinde çok sayıda işletmenin kapandığını veya faaliyetlerinin kısıtlandığını bildirdi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci COVID-19 önlemleri kapsamında Ardahan genelinde çok sayıda işletmenin kapandığını veya faaliyetlerinin kısıtlandığını bildirdi. Bu işletmelerin süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini beklediğini kaydeden Demirci, daha önceden ertelenen yükümlülüklerin de ödenemediğini söyledi.

Başkan Demirci, ilk kısıtlama kararının alındığı 16 Mart'tan itibaren hizmetler sektörünün zor günler yaşadığını, o tarihten bu yana hiç açılmayan işletmeler olduğu gibi, açılanların da cirolarının çok düştüğünü vurguladı. faaliyeti durdurulan ve kısıtlanan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığını ve bunların kira desteği talepleri dahil mücbir sebep ilanı talebinde bulunduklarını söyleyen Demirci, üyelerimiz arasında yer alan şahıs kuruluşlarının da kapsamda değerlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına yönelik bazı vergi yükümlülüklerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendiğini ifade eden Başkan Demirci,

"Kapanma sürecinden sonra açılan işletmeler, vatandaşların salgın tedirginliği nedeniyle ciro yapamadı. Şimdi yeniden kapanmalar söz konusu ve ödemeler büyük sıkıntı olarak işletmelerin önünde duruyor. Bu ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep ediyoruz. Kamuya olan borçların yapılandırması olumlu bir adım oldu. Matrah artırımının yanı sıra stok ve kasa affının da sağlanması bu sıkıntılı süreçte işletmelerimizi ciddi ölçüde rahatlatacaktır. Konuyu ilgili Bakanlarımıza ilettik ve takip etmeyi sürdüreceğiz. Mevcut şartlarda bu borçların ödenmesi konusunda da güçlükler olacak. Üyelerimiz yapılandırma ödemelerinin de ileri tarihe ertelenmesi beklentisi içindedir." 'Dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu
Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durduruldu
TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kovid-19 tedbirlerine uyan esnafımız destek bekliyor'
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kovid-19 tedbirlerine uyan esnafımız destek bekliyor"
ATO'nun gündeminde kısıtlamadan dolayı kapanan işletmeler var
ATO'nun gündeminde kısıtlamadan dolayı kapanan işletmeler var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Gökhan Alkan Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Samet Aybaba Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ATSO Başkanı Demirci, "Faaliyeti durdurulan işletmeler mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor" - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:22:11. #1.14#
title