ATO Seçimleri Mayıs'ta Tekrar Yapılacak

Adana Ticaret Odası'nın (ATO) 1 Nisan'da gerçekleşen ancak itiraz nedeniyle YSK tarafından iptal edilen seçimlerin tamamı, 5 Mayıs ile 10-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

1 Nisan'daki ATO meclis üyeliği ve komite seçimlerinde 41.Grupta (Gayrimenkul sektörü) oyların eşit çıkmasından dolayı sandık başkanı kanun gereği kazananın kura çekimi ile belirlenmesine karar verdi. Grupların huzurunda çekilen kura sonucunda mavi liste ile seçime katılan gruptan Akdeniz Gayrimenkul yetkilisi Ahmet Sürerdamar ve Özünal Gayrimenkul yetkilisi Taner Özünal kazandı.

Ancak turuncu liste ile seçime katılan Işık İnşaat'ın yetkilisi Yasin Işık, 2 Nisan 2018 tarihinde Seyhan 2. Seçim Kurulu'na 2 firmanın yasal olmayan şekilde oy kullandığı için itiraz ederek seçimin iptalini istedi.

Bundan dolayı 41.Grup gayrimenkul seçimleri iptal edilerek 5 Mayıs 2018 tarihinde seçimin tekrar yapılmasına karar verildi. Ancak 41.Grup meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimi yapılmadan ATO yönetim kurulu başkanlığı ve yönetimi, ATO meclis başkanlığı ve yönetimi, TOBB genel kurul delegeliği, disiplin kurulu üyeliği kanunsuz olarak 7 Nisan 2018 tarihinde yapıldı.

Yasin Işık tarafından yapılan itiraz göz önünde bulundurularak 41.Grup seçim sonuçları belli olmadan, seçilecek kişilerin seçme ve seçilme Anayasal hakları ihlal edildiğinden seçimlerin tamamı YSK tarafından iptal edildi.

ATO'da 41. Grup Meslek Komitesi seçimleri 5 Mayıs'ta; ATO Yönetim Kurulu Başkanlığı, yönetim kurulu üyeleri, TOBB genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimi 10-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak

ATO Yönetim Kurulu Başkanlığına mevcut başkan Atila Menevşe ile eski başkanlardan Şaban Baş'ın destek verdiği Mehmet Şahbaz'ın listesi yarışacak. - ADANA