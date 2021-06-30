ATO'nun online "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATO'nun online "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" başladı

ATO'nun online 'Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları' başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) iş birliğinde üyelerine yönelik düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın 11'incisi ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) iş birliğinde üyelerine yönelik düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın 11'incisi ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Yoğun katılım talebi ve pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirilen programın açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, dijitalleşmeyle birlikte rekabetin ülke sınırlarını aştığını belirterek, "Serbest piyasa ekonomisinde rekabet alanı artık tüm ülkeler. Dünya ile rekabet etmek için sürekli eğitim şart. Ankara Ticaret Odası olarak, dış ticaret, girişimcilik, e-ticaret ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra ihtiyaç olan tüm alanlarda eğitim programları düzenleyerek üyelerimizi destekliyoruz" dedi.

Baran, ATO olarak Ankara'da bulunan üniversitelerden 8'i ile yüksek lisans ve sürekli eğitim merkezi programlarından yararlanmak üzere protokoller imzaladıklarını, bu kapsamda hayata geçirilen eğitimlerden ATO üyesi işletmeler ile bu işletmelerde çalışan personelin yararlanabildiğini ifade etti. Eğitimin modern dünyanın en önemli parametrelerinden biri olduğunu dile getiren Baran, "Eskiden eğitim denildiği zaman yaşama hazırlık sürecinden yani temel eğitimden ve mesleki eğitimden bahsediliyordu. Günümüzde eğitim, yaşam boyu devam eden ve sürekli gelişen, ilerleyen ucu açık bir süreç. Bu değişimde yaşadığımız bilgi çağının da etkisi büyük. Eğitim bir anlamda insanın kendini güncellemesi, sahip olduğu bilgileri güncel tutması için vazgeçilmez bir unsur" dedi.

Konuşmasında eğitim programlarının hayata geçirilmesinde emeği geçen TİMKODER'e de teşekkür eden ATO Başkanı Baran, toplumun genelini ilgilendiren konuların interaktif ortamda alanında önde gelen isimlerin katılımıyla 9 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.

Etkinliğin ilk eğitimi "Motivasyon 4.0"

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmasının ardından İletişim Uzmanı/Yaşam Koçu ve Eğitimci Özgür Aksuna "Motivasyon 4.0" başlıklı bir sunum yaptı. Aksuna, sunumunda katılımcılara başarı ve başarısızlığın nedenlerini, değişimin hayata nasıl uygulanacağını, yaşamı zorlaştıran problemlerin neden ve sonuçlarını, korku ve beklentilerin oluşturduğu engelleri anlattı.

"Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın etkinlik programı şöyle:

"1 Temmuz - Hale Caneroğlu/ Sen Değiş Dünyan Değişsin

6 Temmuz - Ufuk Koçak/ Hayat Onu Yaşamayı Bilen Cesur İnsanlarındır

9 Temmuz - Sinan Canan/ İnsanın Fabrika Ayarları"

Kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. - ANKARA

ATO'nun online 'Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Seda Sayan Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ATO'nun online "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:00:10. #1.14#

title