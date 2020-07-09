ATO, Kurban Bayramı'nda Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler için harekete geçti Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ankara Ticaret Odası (ATO) kurban kesiminde Covid-19 salgınına karşı Başkent'te alınacak tedbirler için harekete geçti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ankara Ticaret Odası (ATO) kurban kesiminde Covid-19 salgınına karşı Başkent'te alınacak tedbirler için harekete geçti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik başkanlığındaki ATO'nun 5 No'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi ve 11 No'lu Tarım Ürünleri Meslek Komitesi üyelerinden oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu ziyaret ederek, kurban kesiminde Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerini sundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarette ATO heyeti Türkiye'deki ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı başta hijyen, mesafe ve maske öncelikli olmak üzere salgının bulaşma ve yayılma risklerinin önüne geçilmesi için satışından kesimine kurbanın her aşamasında alınacak tedbirleri görüştü.

Heyet, salgınla birlikte Kurban Bayramı'nda çadırlar içinde gerçekleştirilen alışveriş ve kesimlerin yerini artık içerisinde hayvan barınaklarından mescide, kesim yerlerinden şehir dışından gelen hayvan satıcılarının konaklamasına kadar her türlü alanın bulunduğu merkezlere bırakması gerektiği belirtti. Bu tesisler sayesinde sadece salgın sürecinde değil diğer dönemlerde de kurban satış ve kesim işlemlerinin daha bilinçli yapılmasının sağlanacağı heyet tarafından dile getirildi.

Kurban Bayramı'nda salgına karşı alınması gereken önlemlere yönelik ATO Heyeti'nin kendisine ilettiği sorun ve çözüm önerilerini dinleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, talepleri değerlendireceklerini söyledi.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan ile Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun'un da katıldığı ziyarete, ATO 5 No'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ayhan Taşoğlu, 11 No'lu Tarım Ürünleri Meslek Komitesi Üyesi Agah Mamaloğlu ve Sincan Hayvancılık Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mermer de katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA