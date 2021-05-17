ATO Başkanı Baran: "Destekler, topluma refah olarak dönecektir"
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ATO Başkanı Baran: "Destekler, topluma refah olarak dönecektir"

ATO Başkanı Baran: 'Destekler, topluma refah olarak dönecektir'
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe ve Nefes Kredisi adımlarının, tam kapanma sürecinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir dayanak niteliği taşıdığını belirterek, "Ticari hayatın...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe ve Nefes Kredisi adımlarının, tam kapanma sürecinde sıkıntı yaşayan girişimciler için çok önemli bir dayanak niteliği taşıdığını belirterek, "Ticari hayatın normalleşmesine ilişkin verilen tüm destekler, ekonomik hayatımızda yerini bulacak, topluma refah olarak geri dönecektir." dedi.

Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik açıkladığı yeni destek paketini değerlendirdi.

Esnafa hibe desteğiyle, girişimcilerin kaynak ihtiyacını karşılamak üzere açıklanan adımların, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle darboğazın eşiğine gelen reel sektör için yeni bir enerji olacağını dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Kapanma sürecinde hizmet sektörü çatısı altındaki işletmelerimiz tarifi güç sıkıntılar yaşadı. Bugün açıklanan destekler üyelerimiz için umut oldu. Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi ve tüm işletmelerimizin aktif olarak faaliyetlerini sürdürmesidir."

Baran, üyelerinin ihtiyaç duyduğu finansman desteği adımlarının atılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'a ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkürlerini bildirerek,"Ticari hayatın normalleşmesine ilişkin verilen tüm destekler, ekonomik hayatımızda yerini bulacak, topluma refah olarak geri dönecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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