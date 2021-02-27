Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası başladı

Kız istemeye gittiği eve girerken öyle bir yöntem kullandı ki sevgilisini havalara uçurdu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de başladı.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona, 16 takımdan 304 sporcu katıldı.

Kadınlar ile erkeklerde 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde sporcular, gülle ve disk atmada mücadele etti.

Milli sporcu Özlem Becerek, disk atma yarışlarında elde ettiği 59.15'lik dereceyle, kendisine ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu (58.80) geliştirdi.

Büyük sevinç yaşayan Özlem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekorlarına bir yenisini eklediği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün benim için çok güzel bir yarıştı. Hedefim 60 metreyi görmekti ama 59 metre attım. Daha iyileri için çalışıyoruz. Bu benim 10'uncu rekorum. Benim için güzel bir şey, çok mutluyum." diye konuştu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Seyfi Alanya Atmalar Kupası, yarın yapılacak çekiç ve cirit atma müsabakalarıyla sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar 18 yaş altı disk atma

1. İlayda Şevval Kurt - 656 puan

2. Sudenaz Çetin - 627 puan

3. Emine Yaman - 624 puan

Kadınlar 18 yaş altı gülle atma

1. Özlem Tohumcu - 874 puan

2. Özlem Özcan - 801 puan

3. Safara Canseven - 781 puan

Kadınlar 20 yaş altı disk atma

1. Gülcan Uzun - 727 puan

2. İrem Aydın - 702 puan

3. Feride Yeliz Hoşaf - 682 puan

Kadınlar 20 yaş altı gülle atma

1. Pınar Akyol - 976 puan

2. Büşra Hatun Ekinci - 830 puan

3. Zeynep Hilal Adıgüzel - 773 puan

Büyük kadınlar gülle atma

1. İlayda Ertunç - 698 puan

2. Eda Yıldırım - 691 puan

3. Menekşe Nur Fırat - 690 puan

Büyük kadınlar disk atma

1. Özlem Becerek - 1056 puan (20 yaş altı Türkiye rekoru)

2. Semra Türk - 921 puan

3. Rabia İçli - 666 puan

Erkekler 18 yaş altı disk atma

1. Mehmet Ali Özdemir - 864 puan

2. Furkan Uzuner - 861 puan

3. Muhammed Mustafa Kurt - 838 puan

Erkekler 18 yaş altı gülle atma

1. Ali Peker - 980 puan

2. Mehmet Mahsun Er - 911 puan

3. Mustafa Efe Kuru - 870 puan

Erkekler 20 yaş altı disk atma

1. Delil Dilovan Bal - 953 puan

2. Enes Çankaya - 931 puan

3. Mustafa Yorgun - 916 puan

Erkekler 20 yaş altı gülle atma

1. Nuh Bolat - 1106 puan

2. Savaş Parlak - 1053 puan

3. Melih Gökalp - 1020 puan

Büyük erkekler gülle atma

1. Alperen Karahan - 1083 puan

2. Murat Gündüz - 1017 puan

3. Fatih Alpaslan - 962 puan

Büyük erkekler disk atma

1. İrfan Yıldırım - 970 puan

2. Yusuf Yalçınkaya - 957 puan

3. Osman Kul - 941 puan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin