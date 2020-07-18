HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Atletizmde Olimpik Deneme Yarışları'nda iki rekor geldi

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Olimpik Deneme Yarışları, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler eşliğinde Ankara'da yapılan yarışmaların ilk günü iki rekorla tamamlandı.

Atletizmde Olimpik Deneme Yarışları'nda iki rekor geldi
18.07.2020 21:32 | Son Güncelleme: 18.07.2020 21:39

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Olimpik Deneme Yarışları, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler eşliğinde Ankara'da yapılan yarışmaların ilk günü iki rekorla tamamlandı.

Ankara Naili Moran Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmaların ilk günü sona erdi. Yarışmalara 104 kadın, 192 erkek sporcu olmak üzere toplam 296 sporcu katılıyor. Deneme yarışmalarında 300 metre branşında Türkiye rekoru kırıldı. Milli atlet Sinan Ören, Olimpiyat üçüncüsü engelci Yasmani Copello'nun da koştuğu yarışı 32.46 ile kazandı. Ören, böylece Ramil Guliyev'in 2016 yazında İsveç'in Karlstad kentinde yaptığı 32.61'lik eski Türkiye rekorunu 0.15 saniye geliştirdi. 22 yaşındaki Ören'in bu derecesi aynı zamanda U23 Türkiye rekoru olarak da kayda geçti. U23'te eski 300 metre rekoru Batuhan Altıntaş'a aitti.

Erkekler 100 metrede de iyi dereceler çıktı. Türkiye U23 rekortmeni Kayhan Özer, sezonu 10.46 ile açarken, U18 rekortmeni Umut Uysal da 10.49'luk bir derece yaptı. 110 engellide Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler, 13.81 ile kendisine ait Türkiye rekorunu egale etti.

Kadınlar üç adımda Avrupa U23 ikincisi Tuğba Danışmaz, 2.2 rüzgar yardımıyla 13.83'lük bir derece atlarken, 100 metrede Ecenaz Kara 12.07'lik derecesiyle birinci oldu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu Magazin
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu Güncel
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' deyip paylaştı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Üvey kardeşlerin 'ev yapma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Cinnet getiren anne, 1,5 yaşındaki kızını 4. kattaki evin penceresinden sarkıtıp 'Atayım mı?' diye bağırdı
Cinnet getiren anne, 1,5 yaşındaki kızını 4. kattaki evin penceresinden sarkıtıp "Atayım mı?" diye bağırdı
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazılan genç sporcu dünya 4.'sü oldu
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazılan genç sporcu dünya 4.'sü oldu
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sıla Alişan Tuvana Türkay Erkan Kolçak Köstendil
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Survivor Huysuz Virjin Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Atletizmde Olimpik Deneme Yarışları'nda iki rekor geldi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 22:03:56. #1.14#
title