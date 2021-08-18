Atletizmde 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması tamamlandı

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması sona erdi.