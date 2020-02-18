Atletico Madrid - Liverpool | Şampiyonlar Ligi notları

18.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:14

2010 yılında Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaşan iki takım, hafızalara kazanan maçlara imza atmışlardı. Ev sahipliği yaptığı ilk maçı Diego Forlan’ın golüyle 1-0 kazanan Atletico, rövanş maçının normal süresinde Alberto Aquilani’nin golüne engel olamamıştı. Uzatma bölümlerinde ise Liverpool, 95. dakikada Yossi Benayoun’un golüyle öne geçmesine karşın 102. dakikada Forlan’ın golünü önleyememiş ve 2-1’lik galibiyete rağmen elenen taraf olmuştu.

İki takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki tek randevusu ise 2008’de grup aşamasında olmuş ve her iki maçta da 1-1’lik beraberlik alınmıştı.

Şu ana dek Avrupa arenasında 29 defa İngiliz ekipleriyle mücadele eden Atletico bu maçları 11 galibiyet, 12 beraberlik ve altı yenilgiyle tamamladı. İspanyol temsilcilerine karşı 40 maça çıkan Liverpool’un karnesinde ise 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet var.

Atletico Madrid cephesi

Juventus, Bayer Leverkusen ve Lokomotiv Moskova’yla birlikte D Grubu'nda yer alan Atletico; altı maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle 10 puan toplayıp ikinci basamakta yer aldı.

İkisi Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere Avrupa arenasında beş kupa kazana Madrid ekibi, bu sezon bütün kulvarlarda oynadığı 30 maçta yedi yenilgi aldı. Geri kalan 23 maçta ise 17 galibiyet ve altı beraberlik aldılar.

Geçtiğimiz sezon son 16’da Juventus’la karşılaşan Madrid'liler, ilk maçı 2-0 kazanmış fakat deplasmanda 3-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti.

Atletico, kendi evinde oynadığı son 25 Avrupa maçında yalnızca bir mağlubiyet aldı. 2017-2018 sezonunda grup aşamasında karşılaştığı Chelsea’ye 2-1 mağlup olan Atleti, diğer maçlarda ise 20 galibiyet ve dört beraberlik elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde takımda net bir golcü çıkmamasına karşın Joao Felix ve Alvaro Morata ikişer golle bu alanda liderliği paylaşıyorlar.

Liverpool cephesi

Liverpool; Napoli, Salzburg ve Genk’le birlikte E Grubu'nda yer alıyordu. Gruptaki tek yenilgisini ilk maçında Napoli deplasmanında alan Kırmızılar, diğer maçlarda dört galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puan toplayıp lider olarak son 16’ya kaldı.

Geçtiğimiz sezon son 16’da Bayern Münih’i eleyen, ardından çeyrek finalde Porto’yu rahat geçip yarı finalde Barcelona’yla eşleşen Liverpool, ilk maçı 3-0 kaybetmesine karşın kendi evinde oynanan rövanşı 4-0 kazanarak finale yükselmişti. Finalde ise bir başka İngiliz ekibi Tottenham Hotspur’u 2-0 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

Takım, iki ayaklı son 11 Avrupa maçında yenilgi yüzü görmezken ondan önceki tek yenilgisini 2014/2015’te UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş’a karşı almıştı.

Premier Lig’de büyük bir farkla lider olan Kırmızılar’da Şampiyonlar Ligi’nin en golcü ismi dört golle Mohamed Salah.