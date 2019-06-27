Atletico Madrid'in 126 milyon Avroluk transferi: Joao Felix kimdir?

Günün transfer haberi İspanya'dan geldi. Atletico Madrid, Griezmann'ın yerini dolduracak genç yetenek Joao Felix'i Benfica'dan transfer etti. Futbolcunun bonservisi için ödenecek rakam ise 126 milyon Euro. Peki Joao Felix kimdir, kaç yaşındadır, mevkisi nedir? İşte merak edilenler...

JOAO FELİX KİMDİR?

Joao Felix, 10 Kasım 1999 tarihinde Portekiz'in Viseu kentinde doğdu. 1,80 boyunda olan oyuncu, futbola Escola Pestinhas (2007-2008)takımında başladı. Dragon Force ve Porto U15 takımlarında birer sezon oynadıktan sonra Benfica U17'e 2015 yılında transfer oldu. Buradan sırayla U19, B takımına yükselen genç oyuncu, Benfica'nın A takımına 2018 yılında geçti.

Joao Felix, sağ ayağını kullanıyor ve forvet arkasında oynamayı tercih ediyor. Aynı zamanda on numara ve sağ kanat mevkilerinde de oynayabiliyor. Benfica ile 2023'e kadar sözleşmesi vardı.

Joao Felix

Benfica formasıyla geride kalan sezon 43 maça çıkan Joao Felix, 20 gol atarken, 11 de asist yaptı. Joao Felix ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde hat-trick yapan en genç oyuncu oldu. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı 2 maçta da forma giymişti.