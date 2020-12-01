Atletico Madrid - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
01.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:03
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 1. maçları oynanacak. Peki Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Atletico Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
ATLETİCO MADRİD - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Atletico Madrid - Bayern Münih maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
ATLETİCO MADRİD - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Atletico Madrid - Bayern Münih maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.
ATLETİCO MADRİD - BAYERN MUNIH MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Wanda Metropolitano, Madrid'de oynanacak.