Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor

25.12.2020 20:00 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:05
Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor

Galatasaray, takımdan ayrılacağı konuşulan Radamel Falcao'nun yerine Atletico Madrid'de satış listesinde bulunan Diego Costa'yı düşünüyor. Golcü futbolcuya yakın olan bir İspanyol gazeteci Costa'nın seçenekleri arasında Türkiye'nin olduğunu söyledi.

ABD ekibi Inter Miami ile uzun süredir adı anılan Galatasaraylı Radamel Falcao, devre arasında takımdan ayrılması gündemde yer alıyor.

Sarı kırmızılı kulüp Falcao'nun olası ayrılığı nedeniyle rotasını Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Diego Costa'ya çevirmiş durumda.

Brezilya asıllı İspanyol forveti yakından tanıyan, AS gazetesinin Atletico Madrid bölümü direktörü Jorge Garcia'dan konuyla ilgili Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklamalar geldi. Garcia, golcü futbolcunun Türkiye'yi de seçenekleri arasında gördüğünü dile getirdi.

"AVRUPA KUPALARINDA OYNAYAN BİR TAKIM İSTİYOR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Garcia, "Costa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ama Atletico onu çoktan satış listesine koydu. Geçen yaz onu satıp, Napoli'den Milik'i almak istediler. Ama Costa'ya Atletico'nun beklediği teklif gelmedi. Üstelik yılda 8 milyon euro net kazanıyor. Ocak'ta ayrılabilir ya da bir sonraki sezon için bir takımla ön protokol yapabilir. Diego Costa, Asya'da oynamak istemiyor. Çin'den yüklü bir para teklif edildi; ama kabul etmedi. 32 yaşında Avrupa kupalarında yarışan bir takımda, uzun vadeli, 3 yıllık, sözleşme karşılığı oynamak istiyor. Bunun için Atletico'da kazandığının yarısına, yani 4 milyon euroya razı. Bu açından baktığımızda Türkiye de onun için bir seçenek" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Hisarcık Beşiktaş İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atletico'dan ayrılacağı konuşulan Diego Costa, Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 20:04:52. #1.15#
title