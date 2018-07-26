Atina'nın Kuzeyinde Sel Felaketi

Yunanistan'ın başkenti Atina, korkunç orman yangınlarından sonra, bu kez de sel felaketine maruz kaldı.

Özellikle Perşembe günü öğleden sonra Marusi, Pendeli, Melissia, Vrilissia ve Kifisia bölgelerinde birden bire bastıran sağanak yağış ve dolu, yolları birden bire ırmağa çevirdi.

Kuzey Atina Vali Yardımcısı Yiorgos Karameros yaptığı açıklamada, "Ölen biri olmazsa mucize eseridir" dedi.

Bölgedeki merkezi yollar trafiğe kapatıldı, sayısız araç su altında kaldı. Atina-Lamia karayolunda şimdiye kadar büyük zorluklar kaydediliyor.

İlgililer yağmur dinene kadar halkın bu bölgelerde sokağa çıkmamalarını, özellikle yayaların çok dikkatli olmalarını istedi. - Atina