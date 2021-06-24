Atıl tarım arazileri keçiboynuzuyla şifa kaynağı olacak
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Atıl tarım arazileri keçiboynuzuyla şifa kaynağı olacak

Atıl tarım arazileri keçiboynuzuyla şifa kaynağı olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi" çalışmaları kapsamında Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Atıl tarım arazileri keçiboynuzuyla şifa kaynağı oluyor" projesinin...

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi" çalışmaları kapsamında Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Atıl tarım arazileri keçiboynuzuyla şifa kaynağı oluyor" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli'nin bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Mersin, Adana ve Antalya gibi illerin tarımsal üretimde çok büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Kula, "Özellikle ilçemiz Erdemli'de toprak hiç ölmüyor, 12 ay süreyle işliyor ve her türlü tarımsal ürün yetişiyor. Tabi bu arada tarımsal arazi nüfusa oranla azalıyor. Bu açıdan özellikle kırsal kesimdeki insanlara gelir getirici olması açısından keçiboynuzu üretimini önemsiyoruz. Proje hayırlı olsun" dedi.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı da Türkiye'de 18 bin ton keçiboynuzu üretiminin yapıldığını, bu üretimin yaklaşık yüzde 41'ini gerçekleştiren Mersin'in 7 bin ton üretimle birinci olduğunu belirtti. Abalı, hazırlanan proje ile üretimi 10 bin tona, Türkiye genelindeki payı ise yüzde 50'ye çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

Pandemi döneminde keçiboynuzu talebinin arttığına dikkat çeken İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ise geçen yıl keçiboynuzunun dalında 7 ile 14 lira arasında alıcı bulduğunu bu nedenle ürünün çok değerlendiğine dikkat çekti.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde düzenlenen tanıtım toplantısına Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, mahalle muhtarları ile bakanlık teknik elemanları katıldı. - MERSİN

Atıl tarım arazileri keçiboynuzuyla şifa kaynağı olacak
Atıl tarım arazileri keçiboynuzuyla şifa kaynağı olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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