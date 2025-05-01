Athletic Bilbao Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Athletic Bilbao Manchester United golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ATHLETİC BİLBAO MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ?

Athletic Bilbao Manchester United maçı 3-0'lık Manchester United üstünlüğüyle devam ediyor.

ATHLETİC BİLBAO MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE

Athletic Bilbao Manchester United maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ATHLETİC BİLBAO MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao Manchester United maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

ATHLETİC BİLBAO MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Athletic Bilbao Manchester United maçı Bilbao'da, San Mames Stadyumu'nda oynanacak.