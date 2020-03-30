Ateş Kara kimdir? Prof. Dr. Ateş Kara hayatı ve biyografisi
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Hacettepe Üniversitesi, Ateş Kara, Güncel

Ateş Kara kimdir? Prof. Dr. Ateş Kara hayatı ve biyografisi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs hakkında merak edilenleri acıkıyor ve halka aydınlatıcı bilgiler veriyor. Peki, Ateş Kara kimdir? Ateş Kara kaç yaşında, nereli?

30.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:10
Ateş Kara kimdir? Prof. Dr. Ateş Kara hayatı ve biyografisi

Koronavirüsle mücadelede öne çıkan isimlerden olan Prof. Dr. Ateş Kara açıklamaları il halkı aydınlatıyor. Peki, Ateş Kara kimdir? ? Ateş Kara kaç yaşında, nereli? İşte, Prof. Dr. Ateş Kara hayatı ve biyografisi!

PROF. DR. ATEŞ KARA KİMDİR?

Lise: Ankara Lisesi 1987

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994

Yüksek Öğrenim Y.Lisans: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2000

Doktora:Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 2002

Yabancı Dil: İngilizce

Uzmanlık alanları: Fungal enfeksiyonlar, immunkompremize ve nötropenik hastalarda gelişen enfeksiyonlar, probiyotikler, aşılar

Ankara Lisesi'ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)'ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 2000'de tamamladı. 1998-1999'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yandal ihtisasını 2002'de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleride bulunmaktadır.

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