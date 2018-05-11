Atb Heyeti Olivtech Fuarı'nda

Antalya Ticaret Borsası, Olivtech 2018 Gurme İzmir Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nda pazar araştırması yaptı.

Antalya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, beraberindeki 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, Disiplin Kurulu Üyesi Nurettin Babaoğlu, zeytin ve zeytinyağı üreticisi ve firma sahiplerinden oluşan heyetle, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Olivtech 2018 Gurme İzmir Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. Üyeler, fuar alanındaki firma stantlarını ziyaret ederek sektörleriyle ilgili yenilikleri görme fırsatı buldu. Pazar araştırması da yapan üyeler, zeytin ve zeytinyağı ticaretini geliştirmek ve işbirliğini artırmak için heyetler arası görüşmelerde bulundu.

İzmir Borsa'ya ziyaret

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül ve beraberindeki heyet, İzmir Ticaret Borsası'nı (İTB) da ziyaret etti. ATB heyetini İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ağırladı. ATB'nin çalışmaların anlatan ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, İzmir Ticaret Borsası'nı bu yıl 24-28 Ekim'de düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e davet etti. Bülbül, borsaların ortak projelerle ticareti geliştirebileceğine dikkat çekti. İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, ATB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İTB'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. YÖREX'e bu yıl katılmak istediklerini kaydeden Korkmaz, yöresel ürünleri ekonomiye kazandıran YÖREX'in iyi bir çalışma olduğunu vurguladı.

E Ticaret için protokol

ATB ile İTB heyeti, borsalar arası işbirliğinin artırılması ve tarım, gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan sanal pazar ortamı E-Commodity Bazaar için protokol imzaladı. Halil Bülbül, E-Commodity Bazaarın üye firmaların toptan olarak satışını yapmak istedikleri ürünleri portalda sergileyebilmelerine, alım ve satım yapmak istedikleri ürünler için açık arttırma ve açık eksiltme şeklinde ihale açmalarına imkan sağladığını belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

ATB Heyeti daha sonra, pamuk alım satımının geçekleştiği korbey ile üzüm alım satımının gerçekleştiği üzüm salonunda incelemelerde bulundu. - ANTALYA