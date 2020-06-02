HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ATB Başkanı Çondur, kuru incire prim desteği istedi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri kuru incire prim desteği isteklerini video konferans ile yaptıkları görüşmede TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletti.

ATB Başkanı Çondur, kuru incire prim desteği istedi
02.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:49

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri kuru incire prim desteği isteklerini video konferans ile yaptıkları görüşmede TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın Oda ve Borsa Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Meclis üyelerinin katılımlarıyla video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.Toplantıda, 1 Haziran itibariyle normalleşme takviminde önemli bir döneme başlayan Türkiye'de şimdiye dek alınan ekonomik önlemler ve yapılan çalışmalar ile mevcut duruma ilişkin istişare yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ile Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur toplantıda yaptıkları konuşmada, kuru incire prim desteği sağlanmaması sebebiyle, üreticiler sattıkları ürünün müstahsil makbuzu talebinde bulunmamakta olduğunu, bu durumun haksız rekabet ve vergi kaçakçılığına sebebiyet verdiğini, destek ile hem üreticiye, hem de incir üretiminin artmasına katkı sağlanacağını ifade ettiler. Ayrıca, incir ticaretinin herkes tarafından kabul gören standartları belirlenmiş şekilde yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması, hasat zamanındaki arz fazlalığı sebebiyle fiyat düşüşlerinin önlenmesi için kuru incirde lisanslı depo tebliğinin yayınlanmasının gerekliliğini vurguladılar.

Zeytinyağı ve pamuk primleri arttırılmalı

Erdel ve Çondur sözlerinin devamında, 2020 yılı pamuk ve zeytinyağı prim miktarlarının arttırılarak açıklanması ve ödeme tarihlerinin öne çekilmesini, ayrıca Eximbank kredilendirme süreçlerinde bürokratik işlemlerin yoğunluğu ve evrak taleplerinin fazlalığı sürecinin uzamasına sebep olduğunu, evrak işlemlerinin ve kredi sonuçlandırma işlemlerinin hızlandırılması, çırçır fabrikalarının sigortalanamama sorununun çözümlenmesi, perakende et ve zeytinyağında KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi talebinde bulundular.

"Müstahisl makbuzlarının ibraz edilme zorunluluğu olmalı"

Yapılan görüşmede ayrıca, tarım ürünleri ticaretini kayıt dışı yapanların önüne geçilebilmesi amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan üreticilerin, ÇKS dosyasında bildirdiği ürünlere ait müstahsil makbuzlarını ve borsa tescil belgelerini ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ibraz etme zorunluluğu getirilmesi gerektiği belirtildi. Böylece kayıt dışı çalışanlar müstahsil makbuzu kesip, borsalara tescil işlemi yapamayacağı için üretici ürününü gerçek tüccara verecek ve üretilen her bir kilogram ürünün kayıt altına alınmış olacağı ifade edildi. Görüşmede, Ziraat Bankası'na sübvansiyonlu kredi borcu olanların 15 Mart - 30 Haziran arası ödemesi gerekenler 6 ay faizsiz olmak şartıyla ertelendiği, ancak 1 Temmuz tarihinde ödemesi olanlar bu imkandan faydalanamadığı, bu sürenin 31 Aralık'a kadar uzatılması gerektiği aktarıldı.

"Aydın Kestanesi bir an önce belgelendirilmeli"

Erdel ve Çondur ayrıca, 2010'da Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alınan, 2015 yılında " AB Komisyonu'na Coğrafi İşaret müracaatı yapılan "Aydın Kestanesinin" gerekli tüm belgelerin tamamlandığı bilgisi verilerek, sürecin hızlandırılması adına konunun TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından takip edilmesini isteyerek, belgenin ülkemize bir an önce kazandırılması konusunda destek talebinde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Aydınlı oda ve borsa başkanları ve meclis üyelerinin sıkıntılarını ve önerilerini topladıklarını, çözüm önerileriyle birlikte ilgili kurumlara iletileceğini ve takibini yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıya, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Ahmet Şenel ile Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Meclis Üyeleri Cihan Can, Erkan Aslan, M.Ali Avcu, Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Ekonomi
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Ekonomi
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı Ekonomi
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Ekonomi
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Haldun Dormen Yeliz Yeşilmen Çağlar Çorumlu
Spor Ali Koç Ozan Kabak İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: ATB Başkanı Çondur, kuru incire prim desteği istedi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 10:49:47. #1.14#
title