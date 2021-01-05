Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı
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Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı

05.01.2021 13:10 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:24
Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı

ATATÜRK Havalimanı'nda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış değişik tipteki 9 uçak satışa çıkarıldı.

ATATÜRK Havalimanı'nda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış değişik tipteki 9 uçak satışa çıkarıldı. Uçakların ihaleleri 14 Ocak günü yapılacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı'nda bulunan çoğu iflas eden havayolu şirketlerine ait, uçuş ömrünü tamamlamış değişik tipteki dokuz uçağı toplam 3 milyon 70 bin lira bedelle açık ihale usulü satışa çıkaracak. Türk sivil havacılık tescilinden düşülerek hurdaya ayrılan uçaklar için 14 Ocak günü saat 14.30'da DHMİ Genel Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak ihale şartnamesi ve satış protokolü DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan 250 lira karşılığında temin edilebilecek. Satışa sunulan uçakların fiyatları ise şu şekilde, "TC-KET Tescilli Hava Aracı 210 bin lira, TC-SGB Tescilli Hava Aracı 500 bin lira, TC-MHK  Tescilli Hava Aracı 30 bin lira, TC-OYC Tescilli Hava Aracı 550 bin lira, TC-COA Tescilli Hava Aracı 550 bin lira, TC-OIM Tescilli Hava Aracı 550 bin lira, TC-TTB  Tescilli Hava Aracı 300 bin lira, TC-TTA Tescilli Hava Aracı 300 bin lira, TC-CHY Tescilli Hava Aracı 80 bin lira" Uçuş ömrünü tamamlayan uçaklar arasında Türk sivil havacılık tesciline giren tek Antonov An-12 tipi uçak da bulunuyor. TC-KET kuyruk tesciline sahip uçak 1994'te alındıktan sonra kısa bir süre uçup ardından 25 yıldır havalimanında terk edilmişti.

(Fotoğraf)


Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı
Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı
Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı
Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı
Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı
Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı
Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı
Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı
Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı
Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar satışa çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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