Atatürk Engel Ata Engel Atlama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
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Atatürk Engel Ata Engel Atlama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

30.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:45
Atatürk Engel Ata Engel Atlama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

KOCAELİ (İHA) –Kocaeli'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmasında çekişmeli mücadeleler sonucu dereceye girenler ödüllendirildi.

KOCAELİ (İHA) –Kocaeli'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmasında çekişmeli mücadeleler sonucu dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye Binicilik Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları sona erdi. 2 gün süren ve çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışmada Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Antalya'dan yaklaşık 60 binici ve at kum piste çıktı. İzleyenlere heyecanlı anlar yaşatan ve görsel zenginlik de sunan yarışmada milli takım kaptanı Sencer Horasan da ata bindi. Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora'nın da katıldığı yarışmalara ilgi hayli yüksek oldu. Yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara törenle ödülleri takdim edildi. - KOCAELİ

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Atatürk Engel Ata Engel Atlama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Atatürk Engel Ata Engel Atlama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Atatürk Engel Ata Engel Atlama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Atatürk Engel Ata Engel Atlama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Atatürk Engel Ata Engel Atlama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Atatürk Engel Ata Engel Atlama Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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