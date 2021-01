Atakaş Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 17'nci haftasında Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor'u 3-1'i mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Belki de ligimizdeki iyi takımlardan bir tanesini yendik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Hakemin verdiği penaltı kararları doğruydu. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza, başkanımıza bir armağanımız olsun. Biz takım içerisinde iyi bir birlik beraberlik yakaladık. İyi bir sevgi saygı yakaladık. İnşallah bundan sonra daha iyi bir Gençlerbirliği izletiriz. Biz elimizdeki oyuncu kadrosuyla hem pandemi deki bazı sıkıntılarımız, hem Berat'ın gitmesiyle belki de biz orta saha da sıkıntılar yaşıyoruz ama oyuncu arkadaşlarımız çok sağ olsun yaptıkları güzel işlerle bunu kapatıyor. Üreten bir Gençlerbirliği vardı. Üç tane gol, üç puan bizi ayrıca mutlu etti" dedi.

"BERAT ÖZDEMİR ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU"Mustafa Kaplan, Trabzonspor'a transfer olan Berat Özdemir ile ilgili olarak ise "Berat çok karakterli ve iyi bir oyucu. Gençlerbirliği için bir değerdi ama onun gibi değerler yine var elimizde. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Berat'ın Trabzonspor tercihi kendi tercihiydi. İsteyen başka kulüplerimiz de vardı" diye konuştu."AYİTE İLE ARAMIZDA HER HANGİ BİR PROBLEM VE YA SIKINTI YOK"Ayite'nin oyundan çıkmasının ardından yaşananlar hakkında konuşan Mustafa Kaplan, "Ayite'nin geçen hafta sakatlığı vardı. Rize'ye götürememiştik. Maç öncesi onunla konuşmuştum, 'sen 70'inci dakikaya kadar idare et' diye. O da iyi oynadı ama sonrasında bir yorgunluk bindi. Tabii ister istemez hangi oyuncuyu oyundan çıkarırsan bir gerginlik yaptı. Biz ona saygı duyuyoruz. Aramızda her hangi bir problem ve ya sıkıntı yok. Buradaki bütün oyucular bizim oyuncumuz. Biz elimizdeki genç ve tecrübeli oyuncularla iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

ÖMER ERDOĞAN: KIRMIZI KART TAMAMEN OYUN PLANIMIZI BOZDUAtakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise "1-0 öndeyken maçın 43'üncü dakikasında yediğimiz kırmızı kart tamamen oyun planımızı bozdu. Anlamsız bir kırmızı kart. Hala anlayamıyorum bunun nedenini. Hiçbir şey ortada yokken ceza sahasında yatan oyuncuya tekme atmak tabii işi zorlaştırdı. İkinci yarı sahada kalan arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yaptılar. İyi mücadele ettiler Sahada kalanlara teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Munir ile beraber Diouf'un sakatlığı Billong'un sakatlığı bizi açıkçası sıkıntıya soktu. Elimizde olan diğer oyuncular, bugüne kadar fırsat veremediğimiz ve az oynayan arkadaşlarımızla inşallah iyi hazırlanıp hafta sonu Beşiktaş maçında yine saha da iyi futbolla iyi mücadeleyle devam etmek istiyoruz" dedi.

