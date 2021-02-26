Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor
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Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor

26.02.2021 11:36 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:46

Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın Krasnodar'a transferi futbolcunun Rus ekibiyle anlaşamaması sonucunda iptal olmuştu. Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. Vardı, Fenerbahçe'nin açık açık futbolcuyu istediğini ve iyi bir teklif yaptığını söyledi.

Radyospor'a konuşan Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın iptal olan Krasnodar transferine ilişkin, ''Yaklaşık 8,5 milyon eurodan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar'a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor

FENERBAHÇE, AARON BOUPENDZA'YA TEKLİF YAPTI MI?

Rahmi Vardı, Türkiye'den de oyuncuya taliplerin olduğunu vurguladı. Boupendza'nın adı transfer döneminin son günlerinde Galatasaray ile anılmıştı. Vardı, Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe'nin de Aaron Boupendza'ya talip olduğunu belirterek, "Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe'nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor'da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Türkiye'den ve yurt dışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı."

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor
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