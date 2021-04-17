Atakaş Hatayspor: 1-1
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Atakaş Hatayspor: 1-1

Atakaş Hatayspor: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa SönmezTRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk.66 Flavio), Yusuf (Dk.89 Kamil Ahmet), Bakasetas, Nwakaeme (Dk.79 Berat), Djaniny (Dk.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk.66 Flavio), Yusuf (Dk.89 Kamil Ahmet), Bakasetas, Nwakaeme (Dk.79 Berat), Djaniny (Dk.89 Abdülkadir Ömür)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf (Dk.85 Billong), Santos, Katranis, Ribeiro (Dk.69 Muhammed), Aabid (Dk.85 Akomadi), Kamara (Dk.89 Burak Can), Traore, Boupendza, DioufGOLLER: Dk.22 Djaniny (Trabzonspor) - Dk.90+6 (P) Boupendza (Atakaş Hatayspor)SARI KARTLAR: Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf (Trabzonspor) - Santos, Ribeiro, Yusuf, Boupendza, Traore (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor ligde galibiyet özlemini 4, Hatayspor ise 3 maça çıkardı.8'inci dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Aabid'in penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda Uğurcan köşede yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.22'nci dakikada Djaniny orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.32'nci dakikada Kamara'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği yandan dışarıya çıktı.45+1'inci dakikada Aabid'in sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.78'inci dakikada Yusuf orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp sağ taraftan ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Munir son anda ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.84'üncü dakikada Yusuf'un sağ kanattan kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.90+2'nci dakikada Boupendza ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.90+4'üncü dakikada Diouf penaltıyı kullanırken, Uğurcan ayağıyla son anda topu çıkarmayı başardı ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Kanil Ahmet'in vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltı tekrarlandı.90+6'ncı dakikada bu kez topun başına Boupendza geçti ve meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.


- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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