ATA Coin nedir? Güncel Automata Network (ATA) Coin yorum ve grafiği! ATA Coin geleceği! ATA coin ne kadar? ATA coin grafik!

ATA COİN NE KADAR?

Automata Network bugünkü fiyatı ₺9,92 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺619,125,780 TRY. Automata Network son 24 saatte yüzde 0.77 düştü.

ATA COİN (ATA) 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ

ATA COİN (ATA) 1 HAFTALIK GRAFİĞİ

ATA COİN (ATA) 1 AYLIK GRAFİĞİ

ATA COİN (ATA) 3 AYLIK GRAFİĞİ

ATA COİN NEDİR?

ATA Coin, birden fazla blok zincirinde dApp'ler için gizlilik ara yazılımı sağlayan merkezi olmayan bir hizmet protokolüdür. Anonim Oylama, Madenci Çıkarılabilir Değer (MEV) minimizasyonu ve İzlemesiz Dizin Oluşturma gibi çok yönlü kullanım durumlarını, güvenilir bilgi işlem teknolojilerinin yanı sıra en son şifreleme ve gizliliği koruyan algoritmalardan yararlanarak sağlar.

Automata Network, daha önce Zilliqa, LongHash ve Singapur Ulusal Üniversitesi'nde çalışmış, endüstrinin önde gelen blockchain gazileri ve araştırmacıları tarafından inşa edilmiştir. 2019 yılında kurulan Automata, Web3 Grant (2020) alıcısı ve Web 3.0 Bootcamp (2020), Berkeley Blockchain Xcelerator (2021), Polkadot Decoded Mainstage konuşmacısı (2021) katılımcısıdır. Takımın yatırımcıları arasında KR1, Alameda Research, IOSG Ventures, Divergence Capital ve Genesis Block Ventures (Şubat 2021'de tohum turu) yer alıyor.

ATA, Automata Network'ün yerel yardımcı program belirtecidir ve aşağıdaki mevcut ve planlanmış kullanım durumlarına sahiptir:

Yönetişim: ATA token sahipleri teklifler, platform özellikleri ve ağ parametreleri oluşturabilir ve bunlara oy verebilir

Madencilik ödülleri: Hesaplama ve depolama madencileri, ağdaki kullanıcılar için uygulamaları çalıştırarak ve işlemler gerçekleştirerek ATA belirteçleri kazanır

Protokol ücretleri: Kullanıcılar madencilere depolama ve hesaplama görevleri için ödeme yapar

Geode tahsisi : Kullanıcılar, Geode açık artırmalarına katılmak için ATA jetonlarını bağlayabilir

Ürün Açıklaması

Automat'ın ara katman yazılımı benzeri çözüm yığını, yönetişim için anonim bir zincir dışı oylama hizmeti olan Witness; DEX'ler için bir MEV minimizasyon çözümü olan Conveyor; ve kullanıcılar için takip edilmeyen bir dizin oluşturma hizmeti olan Librarian.

Tanık : Anonim Oylama Tanık, projelerin yönetimine anonim olarak katılmak için kimliklerini ve fikirlerini açıklamak istemeyen seçmenler için zincir dışı bir oylama hizmetidir. Ethereum, Binance Smart Chain ve diğer Substrate tabanlı EVM uyumlu zincirler için destek sunmanın yanı sıra, özellikler şunları içerir:

Düşük maliyetli - Oylama zincir dışı gerçekleştirilir, bu nedenle gaz maliyeti yoktur ve daha geniş bir yelpazede jeton sahipleri, yüksek gaz ücretlerinden caydırılmadan yönetime katılabilir

Chainhook — Etkinleştirildiğinde, oylama sonuçlarına göre zincir üzerinde yürütmeyi tetikler. Chainhook, teklif oluşturma sırasında kayıtlı zincir üstü akıllı sözleşmenin güvenli bir şekilde çağrılmasını sağlar (Bir özellik yakında geliyor!)

Gizlilik — Farklı özel düzeylerde farklı oy türleri seçebilirsiniz, örneğin Genel (seçmen adresinin ve oy sayısının tam olarak açıklanması), Orta (yalnızca oy sayısı) ve Özel (yalnızca oylama sonucu yayınlanır - seçmen kimlikleri ve oy sayısı) değiller).

Modüler — Bu işlevlerin her biri bağımsız olarak veya birlikte kullanılabilir, örneğin bir proje Tanık'ı zincir üzerinde yürütme olmadan bir sinyal aracı olarak kullanmak isterse, bu da mümkündür.

Çoklu zincir desteği — Ethereum, Binance Smart Chain ve diğer Substrate tabanlı EVM uyumlu zincirleri destekler.

Konveyör : MEV Minimizasyon Konveyörü, MEV sorununa zincirleme agnostik bir çözümdür ve Uniswap gibi DEX'ler ile sıfır değişiklik gerektirmeden sorunsuz bir şekilde çalışabilir. İşlemleri belirli bir sırayla alır ve çıkarır, böylece işlem yeniden sıralamasının kaosunu ortadan kaldıran önden çalışan serbest bir bölge yaratır. Özellikler şunları içerir:

Gazsız ticaret — Kullanıcı, doğrudan gaz ücretini ödemeden ticaret yapabilecektir

Anti-front-running — Konveyörü destekleyen ticaret çiftlerinde önden çalışan işlem yok

Siparişte gizlilik — Belirlenmediği ve değiştirilmediği sürece işlem siparişi ifşa edilmez. Barındırma düğümleri dahil hiç kimse, karar verilmeden önce siparişi bilemez.

Sorunsuz entegrasyon — Birden fazla platformdaki DEX'ler, düşük entegrasyon yükü ile desteklenebilir.

Automata Network, zorlayıcı gizlilik ara yazılımı teklifiyle DeFi ve Web3 için go-to gizlilik hizmeti olarak tanınmayı hedefliyor.

Mevcut çözümler, temel değer önermeleri olarak mahremiyeti sağlamak için kullanılabilirlik konusunda çeşitli ödünler vererek beklentilerin gerisinde kalmıştır. Burada, Automata'da, kullanıcıların işlevselliğe ve kullanım kolaylığına idealizmin üzerinde değer vermesini bekliyoruz.

Otomata gizlilik odaklı çözümler, mahremiyetin yerel blok zinciri ortamına sezgisel ve sorunsuz bir şekilde getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu, çözümlerimizin sıfır değişiklik gerektirdiği ve varsa entegrasyon maliyetlerinin ihmal edilebilir düzeyde olduğu anlamına gelir.

Automata, Anonim Oylama, MEV Minimizasyonu ve Do-not-track Indexing dahil olmak üzere Web3 için özel olarak oluşturulmuş zengin bir uygulama yelpazesini destekler. Geliştiriciler, açık kaynak kodu ve API'lerle daha iyi yapı taşlarına sahip olacak. Kullanıcılar güvenli bir şekilde işlem yapabilir ve kimliklerinin kontrolünü yeniden kazanabilir. Web3 ekonomik faaliyet ölçekleri olarak bireyler daha fazla fırsata ve seçeneğe sahiptir.

Otomata teknik altyapısı, dApp'ler için sektörde bir ilk olan Oblivious RAM uygulamasının yanı sıra Intel SGX gibi donanımlar tarafından korunan hesaplama üzerine kuruludur. Bu, yazılım ve protokol tasarımımız için sağlam bir temel oluşturur.

Automata ayrıca, USENIX Security, NDSS, RAID, EuroSys ve ICDCS dahil olmak üzere en üst düzey konferanslarda yayınlanan sık gizlilik ve güvenlik araştırma makaleleri ile deneyimli bir geliştirici ekibi tarafından yönetilmektedir.

