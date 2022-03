At yarışlarında Dünya Kadınlar Günü Koşusu yapıldı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü Koşusu"nu "Miss Beren" adlı safkan jokeyi Özcan Yıldırım ile kazandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Veliefendi Hipodromu'nda bu yıl 6. kez gerçekleştirilen koşuya 3 yaşlı dişi safkan 7 İngiliz tay katıldı. 2 bin metre sentetik pistte yapılan koşuyu Ümit Barlık'ın sahibi olduğu ve Özcan Yıldırım'ın bindiği "Miss Beren" adlı safkan, 2.07.39'luk derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Özcan Yıldırım, 2017 ve 2021'in ardından bu yıl da ilk sırada gelerek "Dünya Kadınlar Günü Koşusu"nu 3. kez kazandı.

"Miss Beren"in 2.07.39'luk derecesiyle birinci olduğu yarışı jokey Gökhan Gökçe'nin bindiği "Twist and Shout" adlı safkan 2.07.55'lik derecesiyle ikinci, Ahmet Çelik'in bindiği "Jadore" isimli tay 2.07.94'lük derecesiyle üçüncü tamamladı.

Birinci gelen tay "Miss Beren", sahibi Ümit Barlık'a 106 bin 500 liralık para ödülü kazandırdı. Barlık, at sahibi ve yetiştiricilik primleriyle toplamda yaklaşık 150 bin liralık ödülün sahibi oldu.

İkinci atın sahibine 42 bin 600, üçüncü safkanın sahibine 21 bin 300, dördüncü atın sahibine 10 bin 650, beşinci safkanın sahibine ise 5 bin 325 lira para ödülü verildi.

Koşu sonrasında düzenlenen törenle at sahibi adına Roda Barlık'a kupasını İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'ın eşi Nesrin Aladağ ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal takdim etti.

Yarış öncesi sergi

Dünya Kadınlar Günü Koşusu öncesinde kadın ve at temalı resim sergisi düzenlendi.

Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'ndaki sergide ressam Nazan Pamuk'un kadın ve at temalı eserlerinden oluşan "Gözlerimden" adlı eserleri davetlilerin beğenisine sunuldu.

"Kadına duyarlı bir kulübüz"

TJK asli üyesi, at sahibi ve yetiştirici tiyatrocu İlyas İlbey, kulüp olarak kadına duyarlı olduklarını söyledi.

Kulübün birçok kadın adına koşular düzenlediğini aktaran İlbey, "TJK, sosyal konularda oldukça duyarlı. 8 Mart'ta genelde yarışlar Adana'da yapılıyor. 8 Mart'ta Özgecan Aslan için koşu düzenleniyor. Bu sene de yine koşulacak. Bugün de İstanbul'da Kadınlar Günü için koşu düzenliyoruz. Şehit Şerife Bacı, Kara Fatma, Nene Hatun koşularımız var. Kadına duyarlı bir kulübüz." ifadelerini kullandı.

At sahibi tiyatrocu Yasemin Yalçın ise Kadınlar Günü adına güzel bir organizasyon düzenlendiğini kaydederek, "Kadın her alanda olmalı. Pilot, kaptan, şoför, bilim insanı olduk. Kadınlar hayatın her yerinde var." şeklinde görüş belirtti.

Jokey Özcan Yıldırım: "Camiamızda kadınları daha çok görmeyi umut ediyoruz"

Koşuyu kazanan jokey Özcan Yıldırım, at yarışlarında daha çok kadının yer almasını istediğini söyledi.

Yarıştan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "TJK, böyle bir organizasyona imza attığı için jokeyler adına çok mutluyum. Daha önce bu yarışı 2 kez kazandım. Çok istediğim bir yarıştı. Başta annem olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Yurt dışında kadın jokey ve seyislerin çoğunlukta olduğunu aktaran Özcan Yıldırım, "Yurt dışında eğitim gördüğümde bu meslekte çoğunluğu kadınların oluşturduğunu gördüm. Jokeyler, seyisler ve ilgililer kadındı. İki canlının bir arada yaptığı bir spor. Bu taylar kadınların ellerinden geçtiğinde daha uysal olabiliyor. Biz de camiamızda kadınları daha çok görmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.