Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
07.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:14

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 265 bin 113'eyükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 265 bin 113'eyükseldi. Asya ülkelerinden Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken;  Güney Kore'de ölü sayısı 1 kişi daha arttı ve Singapur'da da 20'ye yükseldi.  

 Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı.Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 4 kişi daha artarak toplamda 10 bin 810'a, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 419'a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 kişi daha artarak 256'ya yükseldi.

TAYLAND'DA ÖLÜ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Tayland'da ise son 24 saatte vaka sayısının 3 kişi daha artmasıyla toplamda 2 bin 992 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 772 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 55 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 20 bin 198'e çıkarken; toplamda 1634 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 20'ye yükseldi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 53 bin 45'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1787 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 15 bin 331 kişinin ise iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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