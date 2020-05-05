Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 252 bin 429'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 252 bin 429'a yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur ve Tayland'da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Güney Kore'de 2 kişi daha hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölü sayısı Hindistan'da 1571'e, Japonya'da ise 536'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 252 bin 429'a yükseldi. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu da açıklandı. Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 3 kişi daha artarak toplamda 10 bin 804'e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 283'e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 kişi daha artarak 254'e yükseldi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 536, TAYLAND'DA İSE 54

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 15 bin 78'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 536 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 4 bin 156 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise son 24 saatte vaka sayısının 1 kişi daha artmasıyla toplamda 2 bin 988 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 747 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 54 olarak kaldı.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI 18Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 18 bin 778'e çıkarken; toplamda 1457 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 18 olarak kaldı.HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 1571

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 46 bin 476'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 1571 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 12 bin 849 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA