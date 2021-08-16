Asya borsaları karışık seyretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının yayılmaya devam ettiğini kaydederek, uygulamaya alınan önlemlerin ekonomik toparlanmayı törpüleyebileceği endişesinin Asya piyasalarını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Çin'de devam eden regülasyon adımlarının da risk iştahını azaltan etkenler arasında olduğunu vurgulayan analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisinde büyüme çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 düzeyinde gerçekleşti. Çin'de ise temmuzda sanayi üretimi yıllık yüzde 6,4 ve perakende satışlar yıllık yüzde 8,5 ile beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,03 artarak 3.517 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,62 düşüşle 27.523 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,25 düşüşle 109,33 seviyelerinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,80 azalarak 26.180 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 55.499 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,61 azalışla 7.582 puandan günü tamamladı.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Dolar/TL 8,49 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,49 seviyelerinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk İlham Aliyev Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Işın Karaca Hande Erçel Hande Yener
Spor Salih Uçan Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asya borsaları karışık seyretti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 10:47:18. #1.14#

title