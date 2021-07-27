Assan Foods yeni domates işleme sezonunu açtı
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Assan Foods yeni domates işleme sezonunu açtı

Assan Foods yeni domates işleme sezonunu açtı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding ve Kraft Heinz arasında, Assan Foods hisselerinin devredilmesine ilişkin imzalanan hisse satış sözleşmesine ilişkin, "Assan Foods'un imza attığı başarıların doğal bir sonucu olarak bugün gelinen nokta bir gurur vesilesidir.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding ve Kraft Heinz arasında, Assan Foods hisselerinin devredilmesine ilişkin imzalanan hisse satış sözleşmesine ilişkin, "Assan Foods'un imza attığı başarıların doğal bir sonucu olarak bugün gelinen nokta bir gurur vesilesidir. İki şirket arasında başlayan ve sürekli gelişerek süren ticari ilişki, Türkiye ekonomisine doğrudan yabancı yatırım değeri sağlayan bir şekle dönüşmekte." ifadelerini kullandı.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding bünyesinde 1998 yılında kurulan ve bugün gelinen noktada günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebilme, 4 milyon adet ambalajlı ürün üretebilme kapasitesiyle Türkiye'nin ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde en büyük üreticisi olan Assan Foods, gelenekselleşen "Domates İşleme Sezonu Açılış Töreni"ni Susurluk fabrikasında gerçekleştirdi.

Salça üretiminde kullanılan endüstriyel domatesin en yoğun yetiştirildiği bölge olan Karacabey Ovası'nın yanında, Susurluk'ta kurulu Assan Foods fabrikasında gerçekleşen ve mevsimin ilk domates hasadının Susurluk fabrikasına gelişinin çiftçilerle birlikte kutlandığı törene, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ve Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, haziran ayında Kibar Holding ve Kraft Heinz arasında, Assan Foods hisselerinin satışını öngören bir mutabakat imzalandığını hatırlatarak, iki şirket arasında başlayan ve sürekli gelişerek süren ticari ilişkinin, Türkiye ekonomisine doğrudan yabancı yatırım değeri sağlayan bir şekle dönüşmekte olduğunu aktardı.

Bu satış işleminin, Rekabet Kurumu ve bazı onay süreçleri aşamasında olduğunu bildiren Kibar, şunları kaydetti:

"Öte yandan, tüm dünyanın pandemiden etkilendiği bir dönemdeki bu yatırım daha da anlamlı hale gelmektedir. 1998 yılından bu yana siz değerli çiftçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz emek ve başarı yolculuğumuzda, ne kadar değerli bir noktaya geldiğimizi görmekteyiz.

Kurulduğumuz günden bu yana, yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki performansımız, uluslararası standarttaki üretim anlayışımız, geniş ve inovatif ürün portföyü ile rakiplerinden ayrışan Assan Foods'un bu başarısı, hepimizin ortak azmi ve gayretlerinin sonucudur. Bugün bu başarıda pay sahibi ve teşekkür hak eden siz değerli dostlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla beraberiz."

"Assan Foods'un, global pazarlarda yeni başarılara koşacağına inanıyorum"

Çiftçilere, çalışanlara, müşterilere ve tüm paydaşlarına teşekkürlerini ileten Kibar, Kraft Heinz yönetimine de, Assan Foods'un ve Türkiye'nin potansiyeline olan inançları ve Assan Foods'un ürettiği değerleri büyütmeye yönelik, yakından görmüş olduğumuz istek ve azimleri için teşekkür etti.

"Bizler için Assan Foods'un imza attığı başarıların doğal bir sonucu olarak bugün gelinen nokta bir gurur vesilesidir, siz değerli çiftçi kardeşlerimizden müşterilerimize ve tüketicilere tüm paydaşlarımıza sunulan değerlerin, önümüzdeki dönemde daha da fazla artacağına inancımız ise ayrı bir memnuniyet kaynağıdır." ifadelerini kullanan Kibar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu değerlerin, Kraft Heinz'ın işlerine olduğu kadar, Assan Foods'a, tüm paydaşlarımıza ve bölgemizin gelişimine ilave önemli yeni yatırımlarla katkılar sağlayacağına, önümüzdeki dönemde çiftçi kardeşlerimizin, çalışma arkadaşlarımızın, fabrikamızın, Colorado, Kingtom, Oba gibi markalarımızın çok daha iyi yerlere geleceğine, Assan Foods'un, global pazarlarda yeni başarılara koşacağına inanıyorum.

İyisiyle kötüsüyle yılları birlikte yaşadık ve şimdi de daha güzel süreçleri birlikte karşılamaya hazırlanıyoruz. Bugüne dek başarıyı, emeği, ürettiğimiz değerleri paylaştık, şimdi de tüm bunların getirdiği gururu ve parlak geleceğin verdiği mutluluğu paylaşacağımıza inanıyorum. Dünden bugüne, bugünden yarına bizlerle olacağınıza olan inancımızla bu özel günümüzde sizlere teşekkürlerimi sunarım."

Tören kapsamında, yine gelenekselleştiği üzere, üç sene boyunca taahhütlerini eksiksiz yerine getiren çiftçilere de Çiftçi Bağlılık ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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