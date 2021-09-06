ASO Başkanı Özdebir: "Sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASO Başkanı Özdebir: "Sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var"

ASO Başkanı Özdebir: 'Sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var'
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Ankara Sanayi Odasının (ASO) mesleki eğitime vizyon getirmek amacıyla hayata geçirdiği ASO Teknik Koleji, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına, ASO 1.OSB'de düzenlenen törenle başladı.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) mesleki eğitime vizyon getirmek amacıyla hayata geçirdiği ASO Teknik Koleji, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına, ASO 1.OSB'de düzenlenen törenle başladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, törene, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, veliler ve öğrenciler katıldı.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, "Bilim ışığında sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var. Teknoloji hızla gelişiyor ve bu gelişime ayak uydurabilecek insanlara ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nitelikli insan kavramı için sadece akademik eğitimin yeterli olmadığına dikkati çeken Özdebir, bu akademik bilgiyi hayata taşıyabilecek, imalat sanayisinde bunu üretime çevirebilecek kabiliyette ve beceride insanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Özdebir, ülkenin kalkınması, refah düzeyinin artması, demokrasinin yerleşmesinin üretimden geçtiğine işaret ederek, üretim gücünü, ülkenin istiklalinin ve bağımsızlığının teminatı olduğunun altını çizdi.

Üretmek için insan kaynağının kaliteli olması gerektiğini belirten Özdebir, "İnsan kaynağımızın niteliğini artırırsak başarılı olur, orta gelir tuzağından ve cari açıktan kurtuluruz. Yönetilen ülke değil, yöneten bir ülke oluruz. Bunu da sanayi, tarımsal ve fikri üretimle sağlayabiliriz. Bizler bu okulu bu yüzden kurduk." ifadelerini kullandı

ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş da ASO Teknik Koleji ile mesleki eğitimin en önemli gereksinimi olan çağdaş teknolojiyi kullanarak yeni nesil eğitim anlayışını ülkeye getirmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

122 öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı ASO Teknik Koleji'nde bu yıl toplam 483 öğrenci eğitim görecek.

ASO Başkanı Özdebir: 'Sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var'
ASO Başkanı Özdebir: 'Sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Gülşen Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ASO Başkanı Özdebir: "Sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:25:18. #1.16#

title