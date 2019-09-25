25.09.2019 15:54

ASO Başkanı Özdebir: " Enflasyon Eylül ayında daha büyük bir düşüş gösterecektir"

Ankara Sanayi Odası Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

ANKARA - Ankara Sanayi OdasıBaşkanı Nurettin Özdebir, "Enflasyonda önemli bir mesafe kat ettik. Enflasyon Eylül ayında baz etkisiyle daha da büyük bir düşüş gösterecek" dedi.

Toplantıda güncel ekonomik gelişmeler ve bankacılık sektörüyle ilgili değerlendirmelerini içeren konuşma yaptı. Meclis toplantısına Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal katıldı.

ASO başkanı Nurettin Özdebir, konuşmalarına son aylarda enflasyon seviyesindeki düşüş ve kurdaki oynakların azalması ile birlikte Merkez Bankasının almış olduğu faiz kararlarının doğru olduğunu düşünerek, kararlarının cesurca olduğunu belirtti.

Enflasyondaki düşüşün önemine vurgu yapan Özdebir şöyle konuştu:

"Enflasyonda önemli bir mesafe kat ettik. Enflasyon Eylül ayında baz etkisiyle daha da büyük bir düşüş gösterecek. Ancak son yapılan zamlarla birlikte önümüzdeki dönemde enflasyon hedefinden bir sapma ortaya çıkabilir. Baz etkisinin ortadan kalkmasıyla yılın son iyi ayında enflasyon beklentisi artabilir ve tek haneli enflasyon hedefinden biraz uzaklaşabiliriz. TUİK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici güven endeksi Ağustos'ta az da olsa toparlanmıştı, ancak Eylül ayında yeniden geriledi."

Konuşmalarına yüksek faiz ortamında özel sektörün yatırım imkanlarını azalttığını belirten Özdebir, "Yüksek faiz ortamında özel sektörün yatırım imkanları azalıyor, dışlama etkisi halen devam ediyor. Kalıcı ve sağlıklı bir büyüme için üretmek zorundayız. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi çok önemlidir. Merkez Bankası'nın son iki toplantısından faiz indirimine gitmesi finansman maliyetleri açısından önemli bir adım olup buna rağmen özel bankaların faiz indirimine gitmesi finansman maliyetleri açısından önemli bir adım olup, buna rağmen özel bankaların piyasayı fonlamada çekimser kalması, karşımızda önemli bir sorun olarak kalmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA