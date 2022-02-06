Aslan kabustan uyanamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki kabusu devam ediyor. Cim-Bom, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

GOLLER İLK YARIDA

Maçta perdeyi 39. dakikada Alanya'dan Wilson açtı. Alanya'nın sevinci uzun sürmedi. Kerem 41'de Galatasaray'a eşitliği getirdi.

JUANFRAN KIZARDI

İkinci yarıda dengede giden maçta 70. dakikada işler değişti. Juanfran, Babel'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Galatasaray uzatmalar bölümü de dahil yaklaşık yarım saat 1 kişi üstün oynadı. Ancak sonuç değişmedi.

5 MAÇTIR 3 PUAN YOK

Ligde son 4 maçından yenilgiyle ayrılan Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasında mağlubiyet serisini bozdu. Ancak 3 puan hasreti dinmedi. Galatasaray son 5 maçından 1 puan çıkarabildi.

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