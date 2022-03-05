Aslan ağır yaralı! Galatasaray, Konya engelini geçemedi - Haberler

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Aslan ağır yaralı! Galatasaray, Konya engelini geçemedi

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. 2 maçlık galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılar, 35 puanda kalarak 12. sırada yer aldı. Lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Konyaspor ise puanını 52'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini güçlendirdi.

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig2in 28. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. 2 haftadır kazanan sarı-kırmızılıların ise serisi son buldu.

Aslan ağır yaralı! Galatasaray, Konya'dan eli boş dönüyor

KONYASPOR İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında oyun üstünlüğünü ele alan Konyaspor 8. dakikada Ahmed Hassan'la öne geçerken, 20. dakikada Rahmanovic farkı artıran isim oldu. İkinci yarıya daha etkili başlayan Galatasaray girdiği net pozisyonlarda Konyaspor kalecisi Sehic'i geçemedi ve maçı yeşil-beyazlılar 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray 35 puanla 12., Konyaspor ise 52 puanla 2. sırada yer aldı.

Aslan ağır yaralı! Galatasaray, Konya'dan eli boş dönüyor

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Süper Lig, Konyaspor, Spor, Haberler

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