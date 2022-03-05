Aslan ağır yaralı! Galatasaray, Konya engelini geçemedi

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig2in 28. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. 2 haftadır kazanan sarı-kırmızılıların ise serisi son buldu.

KONYASPOR İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında oyun üstünlüğünü ele alan Konyaspor 8. dakikada Ahmed Hassan'la öne geçerken, 20. dakikada Rahmanovic farkı artıran isim oldu. İkinci yarıya daha etkili başlayan Galatasaray girdiği net pozisyonlarda Konyaspor kalecisi Sehic'i geçemedi ve maçı yeşil-beyazlılar 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray 35 puanla 12., Konyaspor ise 52 puanla 2. sırada yer aldı.

Haberler.com - Spor