Askon Gaziantep Şubesi Açıldı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şubesi açılışı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, ASKON'un Gaziantep Şube açılışı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bazı milletvekilleri, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ve çok sayıda iş adamının katılımı ile gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Cesur, Türkiye'nin yeni bir eşikte, yeni bir yol haritasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Bizlere düşen bu ortamda daha çok üreten, istikrarlı bir şekilde büyüyen bir Türkiye sağlamak adına bu yükü omuzlamaktır. Dünden daha çok çalışarak geleceğin büyük Türkiye'sini kurmaktır. Hamdolsun içten dıştan, sağdan soldan ne kadar sallamaya çalışsalar da ülkemiz dimdik ayakta durmasını bildi. Bu bizim ne kadar büyük bir millet ve ne kadar büyük bir devlet olduğumuzun göstergesidir. Bugünlere elbette kolay gelmedik. Bu nedenle bu kıymetin değerini bilmeli, ona sahip çıkmalı ve istikrarlı bir Türkiye için hiç durmadan yolumuza devam etmeliyiz."