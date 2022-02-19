ASKON'dan "fiyat istikrarı" vurgusu

AYDIN (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "tüm dünyada yükselen enflasyona karşı ülkemizde de sosyal devlet bilince ile bu dönemde vatandaşlarımızın yükünü azaltacak politikalara ağırlık verilmesi ve değişkenlik arz eden fiyatlar noktasında da istikrarın sağlanması iş dünyası olarak en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, salgının ilk etapta dünya ekonomilerinde durgunluğa sebebiyet verdiğini anımsatarak, "Kapanan ekonomilerle birlikte arz talep ilişkisinde düşüşler yaşandı ve başta enerjiye olan ihtiyaçta azalmalar görüldü.

Ne var ki salgının etkisinin azalması ile birlikte salgın kaynaklı yaşanan durgunlukla etkili olan baz etkisi, küresel ölçekte büyüme beklentilerinin artması, küresel ölçekte talepte yaşanan toparlanma ile bazı emtialarda arz sıkıntılarının görülmesiyle arz-talep dengesizliğinin oluşması ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaların emtia fiyatlarını artırarak piyasalarda belirsizlik ortamını yaşattı. Bugün geldiğimiz noktada alıcı ürünü kaça alacağını, satıcı da ürünü kaça vereceği konusunda belirsizlikler yaşamaktadır." açıklamasında bulundu.

İş dünyasının ve ticari yaşamın da en büyük kaygılarından birinin belirsizlik ortamı olduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu olumsuzluk da öngörülebilir ve istikrar vadeden politikaların sürdürülmesi ile aşılabilir. Devletimiz sağ olsun sübvanselerle özellikle yüksek olan enerji maliyetlerini halkımızın sırtından almaya çalışıyor. Ne var ki emtia fiyatlarındaki sürekli yukarı yönlü artışlar belirsizlik ortamını güçlendiriyor. Bu nedenle risk analizlerini öngörülebilir bir şekilde yaparak, istikrarı sağlayacak politikaların zamanında uygulanması büyük önem arz ediyor.

Özellikle tüm dünyada yükselen enflasyona karşı ülkemizde de sosyal devlet bilince ile bu dönemde vatandaşlarımızın yükünü azaltacak politikalara ağırlık verilmesi ve değişkenlik arz eden fiyatlar noktasında da istikrarın sağlanması iş dünyası olarak en büyük arzumuzdur."