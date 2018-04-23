Askon, 23 Nisan'da Başkanlık Koltuğunu Çocuklara Devretti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, başkanlık koltuğunun temsili olarak çocuklara devredildiği bir etkinlikle kutladı.

ASKON, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği "İş Adamı Olacak Çocuk" adlı etkinlikte, Çınar Koleji ilköğretim öğrencilerini ağırladı.

Öğrencilerin tek tek gelecek hedeflerini paylaştığı etkinlikte, ASKON başkanlık koltuğuna temsili olarak üçüncü sınıfta okuyan Melike Öztürk ve Veysel Tuncay oturdu.

Öğrenciler birlikte yaptıkları açıklamada, "İş adamları olarak bizler öncelikle dünyaya çocukların gözüyle baktığımız zaman dünya daha yaşanası bir yer olacaktır. Aslında çocuk gibi düşünebilmek dünyamızı kurtarabilir. Çünkü masumiyet dolu düşüncelerle hayat çok daha güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

İş adamlarının vakıflar kurarak doğal yaşam projelerini destekleyebileceğini belirten çocuklar, şu çağrıda bulundu:

"Her doğan çocuk için bir fidan dikilebilir. Gereğinden fazla inşaat yapılmasına engel olarak verimli tarım alanlarını korunabilir. Çocuların toprakla, ağaçla ve doğal hayatla iç içe olacağı alanlar oluşturulabilir. Para kazanma hırsının doğayı yok etmesine engel olunabilir. Doğaya zarar verenlerin ceza alması için çalışılabilir. Fabrika bacalarına filtre takarak havanın daha az kirlenmesine yardımcı olunabilir. Okullara fidan yardımı yaparak çocukların ağaç dikmesine vesile olunabilir. Peygamberimizin, bir hadisinde 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' buyururken, canlılara şefkati, merhameti ve hizmeti el üstünde tutması ve teşvik etmesi bizler için ilham kaynağı olmalıdır."

"Çocuklarla bir arada olmak çok kıymetli"

ASKON Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Başyiğit ise 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte temsili "koltuk devretme" etkinliğiyle kutlamak istediklerini belirterek, bunun çocuklar için ilham kaynağı olması temennisinde bulundu.

Çocukların "gelecek" olduğunu belirten Başyiğit, "Bugün söz çocuklarımızın. Çocuklarla bir arada olmak bizim çok kıymetli. Bu masa etrafında birçok toplantı yapıp birçok kararlar alıyoruz. Ama hakikaten bugün en değerlisini yaptığımızı düşünüyorum. ASKON olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çınar Koleji Başakşehir İlköğretim Okulu Müdürü Oğuzhan Güzel ise "Çınar Okulları olarak ASKON ailesine teşekkür ediyoruz. Biz de geleceğin iş adamlarını yetiştirmek için büyük emek harcıyoruz." görüşlerini kaydetti.